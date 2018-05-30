Robot Teknolojisinin En Çok Umut Vadeden 5 Şirketi

Robotik mühendisliği, geleceğimizi tasarlayan en önemli iş kollarından biri ve insanlık olarak bu konuda epey yol almış durumdayız.

Robot kelimesi anıldığında aklımıza izlediğimiz bilim kurgu filmleri ve oynadığımız distopik oyunlar sayesinde her ne kadar belli bir prototip gelse de aslında robot tasarımları ve üretimi pek çok farklı alana hizmet ediyor. Yalnızca insana ya da bir hayvana benzeyen robotlar üretmiyoruz. Aynı zamanda eksiklerimizi tamamlayacak ya da bizim yapamadıklarımızı yapabilecek robotlar da tasarlanıyor.

Farklı alanlar dendiğinde aklımıza belki de çok fazla şey gelmiyor, ancak örnek vermek gerekirse Miso Robotics isimli şirket yıllardır 'mutfak robotları' üzerinde çalışıyor ve ürettikleri robotlar aklınıza gelen mutfak robotlarından oldukça farklı. Dünyada robotik mühendisliği dendiğinde akla gelen 5 önemli şirketi, örneklerimizi çoğaltabilmek adına sizin için derledik.

Boston Dynamics

Boston Dynamics, robot konusuna meraklı kitlelerce en çok bilinen şirketlerden biri. Atlas ismini verdikleri ve 2013 senesinden beri üzerinde çalıştıkları 'insansı robot' sayesinde biliniyorlar ve Atlas durmadan gelişiyor. İlk gününden beri oldukça sağlam adımlar ile ilerleyen Atlas projesi sayesinde arama kurtarma gibi kritik konularda robotlardan destek alınması hedefleniyor.

Touch Bionics

Touch Bionics, oldukça gelişmiş protezler tasarlayıp üreten başarılı bir şirket. i-Limb Quantum ismini verdikleri ve tıpkı bir insan eli gibi hareket eden protez eller sayesinde adını duyuran şirket, bu konuda gelecekte çok daha gelişmiş ve insanların ihtiyacını kusursuz şekilde giderebilecek robotik eller tasarlamayı hedefliyor.

Liquid Robotics

Robotik teknolojisi konusunda oldukça başarılı ve özgün bir çalışma yürüten Liquid Robotics, güneş enerjisi ile uzun süre su altında inceleme yapabilen 'Wave Glider' isimli projesi ile şu an pek çok şirkete ve kuruma, su altı incelemeleri konusunda ekipman sağlıyor.

Stanley Robotics

Park yeri bulma sorununa bir çözüm olarak sunulan ve Stanley Robotics tarafından üretilen 'Stan' isimli robotik forkliftin gelecekte park sorunlarını %50 oranında çözeceği düşünülüyor. Aracınızı alıp park alanına yerleştiren, sonrasında ise belirttiğiniz saatte çıkşa getiren Stan, oldukça kullanışlı ve güvenli bir robot.

Miso Robotics

Miso Robotics ise Flippy isimli mutfak robotu ile gündeme gelmişti. Flippy, üzerinde yer alan ısı sensörleri ve kameralar sayesinde burger köftelerinin pişip pişmediğini anlıyor, onları ızgaraya dizip, piştiklerinde toplayarak servis edileceği ekmeğin üzerine koyuyor ve bu işlemi her seferinde sıfır hata ile yapıyor. Şirkete göre gelecekte mutfakta yapılacak pek çok işi Flippy benzeri robotlar yapacak.