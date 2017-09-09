SpaceVR adlı firma uzaktan kumanda ile iş gören sanal gerçeklikle donanmış robotların uzayda koloni oluşturmada etkin olarak kullanılabileceğini düşünüyor.

Dondurma külahına dondurma topu koyan ya da ya da tako (meksika usulü ekmek arası balık) yapan robotları çalıştıranların yaptıkları sunum, reklam kampanyasının ötesinde bir şeydi. Bilakis firmanın kurucusu ve yöneticisi Ryan Holmes’ün dikkatini çekmeyi başaran etkin bir yöntemdi.

Holmes, canlı görsellerin ve uzaktan kumandalı operatörlerin kontrolünde sıradan bir deneyimin, uzayın sunduklarına erişmenin en iyi olduğunu düşünüyor. Üstelik ona göre başka gezegenler keşfetmek de sanılandan çok daha olası.

Örneğin Elon Musk 2020 yılında Mars’a seyahat düzenleme konusunda oldukça kararlı. SpaceX’in yöneticisi Gwynne Shotwell bu yılın başlarındaki bir konferansta şöyle demişti: “2018’e odaklanmış durumdayız fakat, ekip programımıza ve Falcon Heavy programına daha fazla kaynak ayırarak daha çok odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2020 yılının daha makul bir hedef olacağı kanaatindeyiz.”

Sorun şu ki uzaya gittiğinizde orada ne yapacaksınız? Holmes robotların en kolay cevap olduğunu düşünüyor. Robotlar insanlara oranla uzaya gönderilmek için birkaç açıdan daha ucuz ve sorunsuzlar. Eğer firmanın robotları uzaya gitmek üzere hazır olana kadar ‘algılama’ teknolojisi de yeterince gelişme sağlarsa, edinilecek kazanç çok daha net şekilde görülecek.

Syntouch gibi firmalar halihazırda dokunma hassasiyetini uzak mesafelere iletecek sensör yapımı üzerinde çalışıyorlar. Bu teknolojiyi firmanın halen yaptığı protezlere eklemek, sadece ekstra bir iş olacak.

Holmes önümüzdeki 10 yıl sonunda 10 milyon adet robotu istihdam etmeyi hedefliyor. Çılgınca fikirlere sahip biri için hırslı bir hedef. Fakat, bir çok bilim meraklısının zannettiğinden çok daha yakın gerçeğe.

Holmes bir e-posta mesajında şöyle yazıyor: “İnsanların yaptıkları tüm işleri otomatikleştiriyoruz. Diğer tanınmış firmalardan daha farklı bir yaklaşım sergiliyoruz. Genel amaçlı modelimiz olan ‘Human’ı geçtiğimiz hafta ben Mexico City’de iken San Francisco’dan kontrol ederek sunumunu yapmıştık. Öncelikle Human’ı düşük işçilik masrafıyla üreterek, tüm işçilik masraflarını azaltıyoruz. Üstelik, tüm yapay zeka firmalarının maruz kaldıkları mükemmel yapay zekanın beraberinde getirdiği zorlukları da es geçiyoruz.”

Bu yöntemin insanların daha önemli işlerle uğraşmaları için alan açacağı düşüncesini taşıyor Holmes.

Holmes’ün San Francisco’da uzaktan kontrollü robot prototiplerinin sunumlarıyla meşgul olan firması, gezegenler arası pazara yönelik yüksek beklentiler içerisinde.