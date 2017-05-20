Robotlar, Yapay Deri ile Dokunma Hissi Kazanacaklar!

Robotlar, 3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş deri sayesinde dokunma hissi kazanacaklar.

Bu zamana kadar robotların bizler gibi görünebilseler de, konuşabilseler de, hatta bizler gibi düşünmeleri için programlansalar da bizler gibi dokunma hissine sahip olamayacağı düşünülürdü. Fakat artık bir grup araştırmacı bu durumu değiştirecek.

Minnesota Üniversitesinden bir grup araştırmacı 3 boyutlu yazıcılar kullanarak yeni bir tür yapay deri geliştirdi. Bu yapay deriye elektronik sensörler yerleştirilerek insanlardaki sinir sistemine benzer bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Bu araştırmacılar başka örneği bulunmayan özel bir yazıcı tasarladı. Bu yazıcı da her birinde özel sıvılar olan dört adet püskürtücü bulunuyor. Bu sıvılar katman katman tabanı silikon olan elektrot parçaları oluşturuyor. Bu elektrotun altı ve üstü iletken bir özelliğe sahip. Bobin şeklinde tasarlanmış bir yapı da hem bu elektrotu bir arada tutuyor, hem de basınç sensörü özelliği görüyor.

Bu sıvı katmanlar oda sıcaklığında bile donabiliyor. Ekstra bir sıcaklık ya da soğutmaya ihtiyaç duymuyorlar. Normalde klasik 3D üretimlerinin soğuması çok uzun sürüyordu. Bu üretimde kullanılan plastik de çok sıcak olduğu için insan derisi üzerinde kullanılamayacak durumdaydı. Fakat bu yeni üretilen 3D sensörler yapay bir deri için oldukça uygun. Kendi boyutlarının 3 katı kadar esneyip tekrar eski boyutlarına dönebiliyorlar.

"Ürettiğimiz elektronik parça birçok yerde kullanılabilir." diyen Makine Mühendisi Michael McAlpine, Minnesota Üniversitesinde baş araştırmacı olarak görev alıyor. Bu yapay deri ameliyat robotlarına da yerleştirilebilir. Yeni derinin sağladığı hissiyat sayesinde ameliyatlar daha az hasarlı olabilir.

Araştırmacı takım bu gelişmenin sadece robotlar için olmayacağını belirtiyor. Bu 3D deri insanların yaşadığı his kayıplarında da yardımcı olabilir. Ekibin atacağı bir sonraki adım ise gerçek bir insan üzerine bu sensörleri yerleştirmekmiş.