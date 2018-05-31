Tokyo'da bir grup bilim insanının yürüttüğü çalışmada, robotların daha rahat ve esnek hareket edebilmeleri amaçlanıyor.

Robotlarla insanlar arasındaki farkı azaltabilmek adına her geçen gün pek çok yeni proje ortaya çıkıyor. Bizim gibi görünmelerini, bizim gibi konuşmalarını, düşünmelerini ve tepki vermelerini istiyor ve bunun için çok da çalışıyoruz. Aslında bu yalnızca 'daha iyisini yapabilmek' adına bir hırs değil, aynı zamanda robotların fiziksel ve bilişsel olarak bize benzemeleri işlerimizi hayli kolaylaştırıyor.

Ancak robotlar hala hareket kabiliyeti konusunda bize yaklaşabilmiş değiller. Hala mekanikler, esnek olmaktan çok uzaklar ve belirlenen temel hareketler dışında çok da rahat hareket edemiyorlar. Tokyo'da yürütülen bir araştırmada bilim insanları, bu hareket sorununu çözebilmek için robotlarda 'yaşayan fare kası' kullanabilecekleri yeni bir yöntem geliştirmişler.

Bu yöntem sayesinde ise insan parmağını ve hareketlerini taklit edebilen ve daha esnek bir robotik parmak tasarlamışlar. Henüz araştırma oldukça yeni ve bu parmak tasarımı yalnızca suyun içindeyken hareket edebiliyor fakat araştırmayı yürüten bilim insanlarından Tokyo Üniversitesi'nde makine mühendisi olan Shoji Takeuchi, gelecekte çok daha fazla kası birbirine ve makinelere bağlayarak, daha yetkin uzuvlar yapabileceklerini ifade ediyorlar.

Aynı zamanda bilim insanları bu projede hedefledikleri noktaya ulaşabilirlerse, gelecekte çok daha gerçekçi ve dayanıklı protezler üretebileceklerini düşünüyorlar. Ancak projenin önünde henüz çözülememiş bazı engeller var. Bu noktada kas dokusunun sağladığı hareket esnekliği aynı zamanda robotik uzvun ana materyalinde aşınmalar oluşabilmesine sebep oluyor ve çözülmesi gereken ilk sorunun bu olduğu düşünülüyor.