Sevilen bilim kurgu filmi Pacific Rim'in devam filmi olan Pacific Rim Uprising'in vizyona girmesine iki ay kadar vakit kala yayınlanan fragman oldukça ilgi çekiyor.

Filmin tanıtımıyla ilgili çalışmalara aylar önce başlayan yapım ekibi hatırlayacağınız üzere ilginç bir internet sitesi hazırlamıştı. Ekip, bir geri sayımın olduğu sitede filmseverle etkileşime giren bir altyapı hazırlamıştı. Bununla ilgili habere hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

Guillermo Del Toro'yla birlikte 2014 yılında hayatımıza giren Pacific Rim'in devam filminden yeni fragman geldi. Pacific Rim Uprising adını taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Steven S. DeKnight oturuyor. Filmin başrolünde ise Star Wars: The Force Awakens ile izleyicilerin aşina olduğu John Boyega yer alıyor. Film vizyona 23 Mart'ta girecek ve görünen o ki büyük de bir sükse yapacak.

Filmin konusu ise genel olarak boyutlararası canlılarla verilen mücadele diyebiliriz. Ancak bu kadar basit olmamakla birlikte bir devam filmi olduğu için tarihsel arka planını da bilmekte fayda var. Bildiğiniz gibi ilk filmde ansızın denizin altından çıkan Kaiju isimli yaratıklar insanlığı yokolmanın eşiğine getirmişti. İnsanlar da bu yaratıklarla savaşmak için Jaeger isimli devasa robotlar üretmiş ve amansız bir mücadeleye girmiştiler. Filmin sonunda ise insanlar bir stajyer ve eski bir pilotun gösterdiği olağanüstü kahramanlıkla savaşı kazanmışlardı. Bu film ise savaştan tam 10 yıl sonrasını anlatıyor. Lafı çok fazla uzatmadan sizi fragmanla başbaşa bırakalım: