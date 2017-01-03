Roccat’ten Sıfır Gecikme Garantili Kablosuz Mouse ile Özel Klavye!

Oyunculuk dünyasında gittikçe yükselen Roccat, yeni Owl-Eye teknolojili farelerini ve Force-FX switch kullanan klavyesini duyurdu.

Oyunculuk dünyasında bilgisayar sisteminizin oldukça iyi olmasının yanı sıra fare ve klavye gibi çevre birimlerinin de kalitesi önem taşıyor. Bu sebeple Logitech, Razer ve Steel Series gibi markalar ön plana çıkarken, son dönemlerde yükselişe geçen Roccat’ten de geliştirilmiş fare ve klavye modelleri geldi.

CES 2017’e görücüye çıkan Kone Pure 2017, Leadr ve Kone EMP adındaki mouse modelleri ile Isku+ adlı klavyesi, oyuncuların fazlasıyla ilgisini çekebilecek.

Yeni farelerinde Owl-Eye, Türkçesiyle baykuş gözü adını verdiği yeni nesil optik teknolojisini kullanan Roccat, 12000 DPI seviyelerine kadar hassasiyet sunuyor. Oyunlarda sıfır gecikme ile tıklama anında aktarım sağlayan Owl-Eye teknolojisi, aynı zamanda kablosuz fare modellerinde de sıfır gecikmeyi destekleyecek.

Bunun yanı sıra Isku+ model adına sahip yeni klavyesini de görücüye çıkaran Roccat, Force FX adını verdiği yeni nesil switch teknolojisi ile QWEASD tuşlarında muhteşem bir hassasiyet sunacak. Aynı zamanda 3 farklı moda sahip olan bu teknolojide isterseniz standart bir mekanik klavye gibi kullanabilir, Smooth modunda ise basınca duyarlı tuşlar elde edebilir, ya da CTRL+ALT gibi kombinasyonları tek tuşa atayabilirsiniz.

Toplamda iki yeni özellik ve dört ürün ile piyasaya girecek olan Roccat, bakalım bu yeni nesil teknolojileri ile oyuncuların gönlünde taht kurabilecek mi?