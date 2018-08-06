Rocket Lab'ın Lansman Tarihi Tekrar Ertelendi

Rocket Lab, ticari uçuşlara başlamak için üzerinde çalıştığı projesinde bir türlü istediği noktaya varamadı, görevin lansman tarihi bir kez daha ertelendi.

Yeni Zelanda merkezli roket şirketi Rocket Lab, bundan tam 4 ay önce ilk ticari faaliyetlerini başlatacaklarını söyleyerek Nisan ayı içerisinde lansmanın gerçekleşeceğini belirtmişti. SpaceX ve Virgin gibi özel şirketlerle birlikte uzay yarışına dahil olmaya kararlı görünen şirket, ne yazık ki "It's Business Time" ismini verdiği son görevini bir türlü yerine getiremedi.

İlk iki test uçuşunun ardından, ticari uçuşların başlangıcı olarak planlanan "It's Business Time" ilk olarak Haziran ayına artelendi ancak uçuş yine gerçekleşemedi. Yaşanan teknik aksaklıkların giderilmesiyle birlikte bazı geliştirmeler de yaptıklarını açıklayan şirket, şimdi de lansman tarihinin Kasım'a ertelendiğini ancak yapılan geliştirmeler ile birlikte Aralık ayında da bir uçuş yapacaklarını belirtti.

Arka arkaya fırlatmalar gerçekleştirmeyi hedefleyen Rocket Lab'ın mühendislerine göre gecikmelerin sebebi motor kontrol sistemlerinde yaşanan bazı aksaklıklardı ancak artık bu sorunlar çözülmüş durumda ve Rocket Lab'de gecikmeli de olsa yarışa dahil olmak için hazırlıklarına devam ediyor.