Resital! Nirvana Efsanesi 'Smells Like Teen Spirit'i Söyleyen 1000 Kişilik Dünyanın En Büyük Rock Grubu!

Rock severler için oldukça çılgın ekip olan Rockin’1000’de geçen sene olduğu gibi yine toplamda 1000 kişilik onlarca rock grubu tek bir ses olarak efsane parçaları söylüyorlar.

Rock dünyasının en çılgın ve en eğlenceli gruplarından biri olan Rockin’1000, İtalya’da kurulan ve “Dünyanın en büyük rock grubu” olarak dikkat çeken bir ekip. Şöyle ki; grupta onlarca baterist, basçı, gitarist ve solist bir araya gelerek toplamda 1000 kişilik tek bir büyük rock grubu oluşturarak aynı anda rock dünyasının efsanevi şarkılarını söylüyor.

Geçtiğimiz yıl Foo Fighters’ın Learn to Fly parçasını söyleyen bu efsanevi ekip, bu sene de Nirvana’nın Smells Like Teen Spirit parçasını tercih etmişler.

Yukarıda geçen sene söylenen şarkıyı görebilirsiniz. Ayrıca bu efsanevi kadro ile hazırlanan ve geçtiğimiz gün Rockin’1000’in resmi YouTube kanalından yayınlanan Nirvana diyince akıla gelen ilk şarkı olan Smells Like Teen Spirit’i izleyebilirsiniz.

Bonus: The White Stripes - Seven Nation Army (Amatör baterist çekimi)

Bonus 2: David Bowie - Rebel Rebel