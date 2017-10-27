Önümüzdeki Hafta GTA Online'a Giren Herkese 400.000 Dolar!

Rockstar'ın pek fazla oyuncusu olmayan ancak hala ilginçliğini sürdüren oyunu GTA Online, piyasaya çıkışının 4. yılı şerefine tüm oyunculara 400.000 GTA Doları dağıtılıyor.

2013 yılında PS3 ve Xbox 360 için tanıtılan GTA Online, tam 4 yılını doldurdu. Rockstar, bunun şerefine önümüzdeki hafta oyuna giriiş yapan herkese 400.000 GTA Doları veriyor.

6 Kasım'a kadar oyuna giren herkese koşulsuz şartsız verilecek olan 400.000 dolar, 6-13 Kasım arasında oyunadaki banka hesabınıza yüklenecek. Yani paranız yüklendiği anda birinin üzerinizden geçip paranızı alması mümkün olmayacak.

400.000 GTA Doları'nı gerçek para birimine dönüştürürsek, 6 dolarlık bir hediye veren Rockstar, cömert bir hamle yapıyor. Bu parayla yapılabilecek şeyler ise hiç de azımsanacak ölçüde değil. Bu para size güzel bir araba alabileceği gibi "Smuggler's Run" genişleme paketinnde bir Hangar almanıza da oldukça yakınlaştıracak. Önümüzdeki hafta oyun tarafından yapılan bir jest de Cadılar Bayramı temalı. Oyuna bahsettiğimiz tarihlere kadar giriş yapan oyuncular üç tane de Cadılar Bayramı tişörtüne sahip olacak.

Oyunda bir de indirim dalgası başlayarak 30 Ekim'e kadar devam ediyor. Üstteki posterdeki ürünlerin hepsi bu tarihe kadar indirimli olacak. Yani satın almayı planladığınız bir şey varsa, tam zamanı olabilir.

Oyuna sadece ödülleri almak için girmeyip oynamayı düşünenler varsa onlar için de güzel haberler var. 30 Ekim'e kadar Transform yarışları iki kat GTA doları ve deneyimi verecek. Son olarak, Batman hayranları için, yazının başlarında resmi olan Vigilante adlı aracı oyunda satın alabilirsiniz. Fakat şimdiden uyaralım, aracın fiyatı 3.750.000 GTA doları. Bunu gerçek paraya dönüştürürsek 40 dolar yapıyor, düşünenlere duyurulur.