GTA Online Oyuncularına Red Dead Redemption 2'de Sürpriz

Hayranlarının çıkışı için adeta gün saydığı Red Dead Redemption 2 ile ilgili enteresan bir bilgi sızdı. Buna göre GTA Online sahipleri, oyunda özel bir silaha sahip olacak.

Evinde bir Xbox One veya PS4 bulunan herkes, 26 Ekim için gün sayıyor. Red Dead Redemption 2'nin çıkışıyla birlikte 8 yıllık vahşi batı hasretimiz de son bulacak. GTA Online oynayan bir grup oyuncu, çıkacak olan oyunla ilgili bir sır keşfetti.

Buna göre GTA Online'da yaptığınız görevlerden sonra, Red Dead Redemption 2 için gizli bir silahın kilidini açabileceksiniz.“Stone Hatchet” adı verilen bu silah bir nevi ilkel zamanlardan kalmış gibi duran bir taş kırıcı. Long Hours güncellemesi sonrasında bir takım görevleri yaparak bu silahı alabilirsiniz.

Dilerseniz yukarıdaki videoyu izleyerek görevi nasıl yapabileceğinizi ve aldığınız silahı sonrasında RDR2'de kullanmak için neler yapmanız gerektiğini görebilirsiniz.