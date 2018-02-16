Rockstar'dan GTA V İçin 250.000 Dolarlık Oyun İçi Para

Rockstar, GTA Online'ın kaymağını yemeğe devam ederken, oyuncuları da ödüllendirmeye devam ediyor. Bu ödül için herhangi bir ücret ödmenize de gerek olmayacak.

İlk olarak 2013 yılında PS3 ve Xbox 360 sahipleri için piyasaya çıkan ve o günden beri popülaritesini bir gün bile yitirmeyen GTA V, daha sonrasında yenilenmiş haliyle PS4 ve Xbox One'dan sonra PC semalarına da gelmişti. Özellikle FPS moduyla oyuncuların ilgisini çeken ve GTA Online sayesinde güncelliğini sürekli koruyan GTA V için Rockstar küçük bir sürpriz yaptı.

Eğer GTA Online için 'Shark Cash' satın almak isterseniz Steam üzerinden 200.000 dolar için 7 TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor normalde. Rockstar, 250.000 dolar değerindeki oyun içi parayı tüm oyunculara kısa süre için hediye ediyor. Xbox One, PS4 ve PC oyuncularının bu ödüle sahip olması için yapması gereken tek şey şimdiden başlamak üzere 26 Şubat tarihine kadar GTA Online'a giriş yapmak olacak.

Bu tarihe kadar oyuna giriş yapan her oyuncuya bu ödül ödül verilecek. Yalnız giriş yaptığınızda hemen paranın hesabınıza geçmesini beklemeyin. 27 Şubat ve 6 Mart tarihleri arasında herhangi bir gün içerisinde oyundaki banka hesabınıza bu para yatmış olacak. Rockstar, Red Dead Redemption 2 ile zaten oyun dünyasında büyük bir beklenti yaratmışken, GTA Online için yaptığı bu küçük sürprizle de fanlarını oldukça memnun edeceğe benziyor.