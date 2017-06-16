Mod Aracının Kapatılmasından Sonra İlk Açıklama!

GTA 5'in en ünlü mod yükleme aracı OpenIV, Take-Two tarafından kapatılmış ve konuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı. Bugün, bu konuya ilişkin açıklamayı oyunun geliştiricisi Rockstar Games yaptı.

GTA’nın bu kadar popüler olmasının birçok sebebi var. Öncelikle GTA Online’ın muazzam olması, hikaye modunda daha önce kimsenin yapamadığı şekilde 3 karakter üzerinden anlatılması ve tabii ki de oyuna eklenerek renk katan birbirinden güzel oyun modlarının bunda büyük etkisi var.

GTA ile oyun modlarının özdeşleşmiş olmasına rağmen oyunun yayıncısı Take-Two, en ünlü mod dağıtımcısı OpenIV’yi durdurma kararı almıştı. Dün açıklanan kararın ardından OpenIV durdurulmuş ve internet sayfasındaki indirme linki kaldırılmıştı.

Bu olayın yaşanmasının ardından binlerce GTA kullanıcısı Take-Two ve Rockstar Games’e tepki göstermeye başladı. Take-Two bu tepkiler üzerine bir açıklama yapmamayı seçse de, oyunun geliştiricisi Rockstar Games konuya ilişkin açıklama yaptı. Rockstar Games’in yaptığı açıklamada;

“Take-Two’nun yaptığı bu eylem kişisel oyuncu modlarını hedeflemiyor. Maalesef OpenIV, oyuncuları rahatsız ederek GTA Online deneyimine zarar veren bazı kötü amaçlı modlara(hile) izin veriyordu. Bu da oyuncularımızı olumsuz yönde etkiliyordu” dedi.

Eğer bilgisayarınızda OpenIV varsa bu uygulamayı hala çalıştırabilirsiniz, ancak uygulamanın resmi web sayfası şu anda yükleme linki sunamıyor.

Peki sizce Take-Two’nun bu hamlesi doğru ve yerinde bir karar mı, yoksa kullanıcıların huzurunu bozan hamlelerden birisi mi oldu? Yorumlarınızı bekliyoruz.