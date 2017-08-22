Rockstar Games'ten Steam'e Özel Devasa İndirimler!

Rockstar Games, GTA 5'ten L.A Noire'e kadar birçok oyununda %70'e varan indirime gitti. İndirim, 25 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Dünyanın en çok güven veren oyun şirketi ünvanını rahatlıkla alabilecek Rockstar Games, Steam oyuncularını mutlu edecek bir indirim kampanyasına başladı. Grand Theft Auto V’den Max Payne 3’e kadar devasa indirimlerle karşımıza çıkan firma, %50’ den %70’e kadar yaptığı indirimlerle oyuncuları oldukça mutlu etti. 25 Ağustos’a kadar devam edecek indirimler, %50 indirimle GTA 5 almak isteyenlerden %65 indirimle 10,85 TL’ye inmiş Max Payne 3’e şans vermek isteyenlere kadar herkesi kapsıyor.

Eğer sizin de yaz aylarının sonunda oynayacağınız oyun kalmadıysa, Rockstar Games’in yaptığı indirim kampanyasını kaçırmamanızı öneriyorum.

Rockstar Games Sale

Grand Theft Auto V - %50 İndirim:89,50 TL

Max Payne 3 Complete - %70 İndirim: 16,50 TL

Rockstar Games'in yaptığı tüm kampanyalara buradan ulaşabilirsiniz.