Rockstar, GTA 5 tutkunları için müjdeli bir haber verdi. Yeni duyuruyla birlikte GTA 5’e premium sürümü geliyor.

5 yıldan beri sürekli en çok satanlar listesinde bulunmayı başaran GTA 5, önümüzdeki ay Premium sürümü ile geri dönüyor. 2013’te çıkmasına rağmen günümüzde çıkan oyunlara kafa tutmaya devam eden ünlü oyun, yıllar içerisinde pek çok güncelleme aldı. Bu güncellemeler sayesinde ilk günkü hali ile bugünkü hali arasında dağlar kadar fark barındıran GTA 5, şimdi bu farkı kapatmak için GTA 5 Premium sürümünü oyuncuların beğenisine sunacak.

PS4, Xbox One ve PC için sunulacak bu yeni sürüm, oyuna sahip olan oyunculardan ziyade GTA 5’e yeni başlayacak kişilere özel olacak. Ortaya çıkan bilgilere göre Premium GTA 5’te, dünden bugüne gelen tüm güncelleme ve içerikler bulunacak. Ayrıca GTA Online DLC’si Criminal Enterprise Başlangıç paketi de premium paketle birlikte gelecek. Criminal Enterprise paketi, Aralık 2017’de GTA Online için çıkarılmıştı. İçerisinde 10.000.000 GTA doları değerinde silah, araç ve bir takım özellikler barındırıyordu.

Eğer GTA 5’e sahipseniz bu premium sürümünü almanıza gerek yok, ancak oyunu yeni alacaksanız, diğer oyunculara daha hızlı yetişebilmeniz adına daha güzel bir sürüm olacaktır. Zaten Rockstar Games, premium sürümünü normal sürümle aynı fiyattan piyasaya sunacak. Bu yüzden kullanıcılar, gönül rahatlığıyla premium sürümüyle oyuna ulaşabilirler.

GTA 6 Ne Zaman?

Rockstar Games, 2018’de Red Dead Redemption 2 ile karşımıza çıkacak. Şirketin, bu oyunun ardından GTA 6’ya başlaması bekleniyor. En erken 2020’den sonra çıkış yapması beklenen GTA 6 öncesinde bir süre daha GTA 5 serüveni devam edecek gibi duruyor.