Rockstar, Red Dead Redemption 2'yi Yeniden Erteledi

Rockstar'ın neredeyse her oyun serisi gibi efsane statüsüne daha şimdiden ulaşmış olan ve 2018 yılına damga vurması beklenen Red Dead Redemption 2 maalesef yine ertelendi.

Duyurulmasıyla serinin fanlarını tırnaklarını yer hale sokan ve ilk çıkış tarihi 2017'nin kış ayları olarak belirtilen Red Dead Redemption 2'nin geçtiğimiz aylarda ertelendiği duyurusu gelmişti. 2018'in ilkbahar aylarında çıkacağı açıklanan yapım, maalesef tekrardan ertelendi.

Bu erteleme her ne kadar oyunu bekleyenleri üzse de, en azından oyuna dair net bir çıkış tarihi elde etmiş olduk. Buna göre Red Dead Redemption 2, PS4 ve Xbox One sahipleriyle 26 Ekim 2018 tarihinde buluşacak. Bu da oyunun ilk planlanan tarihinden neredeyse 1 yıl geç çıkması demek.

2010 yılında PS3 ve Xbox 360 için piyasaya çıkan oyunun o dönemlerde bir süre sonra PC oyuncuları ile de buluşacağı konuşulmuştu. Buna karşın Rockstar GTA ve Bully gibi oyunlarda güttüğü stratejiyi bu oyuna uygulamayarak geçen 8 yılda halen PC oyuncularıyla buluşturmadı. Tahminimde yanılmıyorsam, Red Dead Redemption 2, 2019 yılının sonlarına doğru ilk oyunun elden geçirilmiş haliyle PC oyuncularıyla da buluşacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Red Dead Redemption 2'nin erteleme haberi sizce oyunun daha iyi bir biçimde karşımıza çıkacağı anlamına mı geliyor?