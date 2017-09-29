Read Dead Redemption 2'nin Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Geçtiğimiz hafta resmi Twitter hesabından tarih veren Rockstar Games, sözünü tutarak Red Dead Redemption 2 hakkında çok detaylı bir fragman yayınladı.

Rockstar Games, herkesin çok uzun süreden beri beklediği Red Dead Redemption 2’nin sonunda dolu dolu bir fragmanını yayınladı. Vahşi batı tarzını seven oyuncuların bayılacağını düşündüğümüz Red Dead Redemption 2, adeta eski dönem GTA gibi işliyor.

Arthur Morgan ve Van der Line çetesinin yasadışı yollarla savaşını anlatan bir oyun bizleri bekliyor. Amerika’nın o ikonik dönemini çok iyi şekilde oyuna aktaran Rockstar Games, Van der Linde çetesine ciddi anlamda her şeyi yaptıracak gibi duruyor. Tren soygunlarından ayılarla mücadeleye kadar pek çok içeriğin yer aldığı fragmandan gördüklerimiz gerçek olursa, GTA gibi pek çok seçeneğin yer aldığı oyunun bizleri beklediğini söyleyebiliriz.

Kendisini her geçen sene daha çok geliştiren Rockstar Games, yine boş durmamış ve yer yer vahşi batı kasabalarının bulunduğu geniş bir harita tasarlamış.

GTA, Rockstar Games’in süperstarı olmaya devam etse de ilk Read Dead Redemption, oyun dünyasının “evrensel beğeni toplayan” oyunlarından birisiydi. Metacritic’te 100 üzerinden 95 puan almayı başaran oyun, kovboy döneminin temasını, gerek grafikleriyle gerekse de başarılı hikayesiyle çok iyi vermişti.

Lafı daha fazla uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakıyorum. Unutmadan söyleyeyim; Red Dead Redemption 2, 2018 ilk baharında satışa sunulacak.