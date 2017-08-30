İlk olarak E3 2009 etkinliğinde PlayStation 3'e özel olarak duyurulan Agent, müthiş hikayesi ile yeniden gündeme geldi. Rockstar yapımı Agent'a ait görseller bugün Twitter üzerinden paylaşıldı.

Duyurulmasının ardından adeta sırra kalem basan Agent, bugün yapılan önemli bir sızıntıyla yeniden gündem konusu oldu.

1970'lerin sonlarında geçeği bilinen casusluk oyunu olacağı dışında hiçbir detayı oyuncularla paylaşmayan yetkililer, bildiğiniz üzere Agent'ın geliştirilmesine en son 2013 yılında son vermişlerdi. 2015 yılında yaşanan gelişmelerin üzerine ilk defa Agent yapımcılarından bir yaşam belirtisi oyunculara gönderilse de, oyunun akibeti hakkında hala pek fazla bir bilgi paylaşılmadı.

Bullt2Info adlı Twitter kullancısı, geçtiğimiz Haziran ayında Bull 2'ye ait bazı konsept çalışmalarını oyunseverler ile paylaşmıştı. Bu çalışmaların sahte olup olmadığı hakkında hiç bir açıklama yapmayan Rockstar Games, kafalarda birçok soru işareti oluşturmuştu.

Bu hafta ise Bull2Info tarafından paylaşılan görsellerde görüyoruz ki yapımcılar, bir türlü piyasaya sürülemeyen Agent'i unutmamışlar. Ortaya atılan iddialara göreyse, Agent'in geliştirilmesine tekrardan başlandığı ve yakın zamanda gün yüzüne çıkartılacağı belirtiliyor.

Sızdırıldığı iddia edilen bu konsept çalışmalarının Agent'a ait olduğu düşünülüyor. Fakat Rokcstar bu konuda sessizliği korumaya devam ediyor. Bakalım Agent bu sefer de kaderine terk edilecek mi?