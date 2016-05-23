Dolph Lundgren, Yeniden Ivan Drago Olmaya Hazırlanıyor!

1985 yılında Ivan Drago rolüyle Rocky Balboa'ya rakip olan Dolph Lundgren, 32 yılın sonra, bu kez Rocky'nin öğrencisi Creed ile karşı karşıya gelecek.

Efsane ‘Rocky’ serisinin devamı niteliğinde olan Creed, ilk filmi ile oldukça beğeni almıştı. İlk filmde Sylvester Stallone’yi yine Rocky Balboa rolünde görmüştük fakat bu kez bir boks öğretmeniydi. İkinci filmde Rocky Balboa’nın unutulmaz rakibi Ivan Drago da yeniden Dolph Lundgren rolüyle filme dahil olacak.

Dolph Lundgren, Instagram’da paylaştığı videoda Creed II için nasıl hazırlandığını gösterdi.

Sylvester Stallone de geçen hafta paylaştığı fotoğrafta, ‘’Kazanan, yalnızca denemeyi asla bırakmayan gururlu bir kaybedendir... Çocuk yükseliyor’’ yazmıştı.

Stallone, kendisine filmde neler olacağı ile ilgili bir soru sorulması üzerine: ‘’Drago olmadan parti olmaz değil mi? Ona bir yumruk atacağım. Bunu biliyorsun.’’ dedi. Şüphesiz ki filmde bol bol yumruk izleyeceğiz.

Creed II henüz tam olarak planlanmış değil. Bu nedenle filmin 2019 ya da 2020'de vizyona girmesi bekleniyor.