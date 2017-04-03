Star Wars Hayranlarının Rogue One'da Fark Etmediği Gönderme

Rogue One'daki tüm gizli detayları fark ettiğimizi düşünüyorduk, fakat filmin yönetmeni Gareth Edward'a göre, pek derinlere inememişiz.

Rogue One'ın DVD ve Blue-Ray sürümleri öncesinde Radio Times ile yaptığı röportajında yönetmen Gareth Edwards, serinin hayranlarının filmde gözünden kaçmış olabilecek pek çok küçük detayın olduğunu söyledi. Hatta bizim de yakalayamadığımız çok küçük bir "easter egg" yani gönderme örneği verdi.

Yönetmenin sözünü ettiği gönderme, Jyn ve Cassian'ın Jedha'ya gidiş yolunda bulunuyor. Gözlerimiz Episode V: Empire Strikes Back'ten hatırladığımız, ekranın sağ üst kısmında bulunan drone ile yapılan göndermeyle takılırken; yönetmen ekranın solunda Stormtrooper'ların sürdüğü dev uzay develerinin bulunduğuna dikkat çekiyor ve "Bunlar Star Wars: Galaktic Atlas'da birden ortaya çıkan isimsiz yaratıklar olsalar da, filmde bulunan ve gerçek Star Wars hayranlarının fark edebileceği pek çok küçük dokunuştan sadece biri." diyor.