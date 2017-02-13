NASA, Artık Basit Roket Fırlatmalarına Pek Önem Vermiyor

Roketlerin fırlatılışı başlı başına bir görsel şölen ama NASA, yeni çalışmalarında çok daha fazla görsel şölen ve Aurora üzerine bilimsel gösteri vaat ediyor.

Bir roketin fırlatışına tanık olunduğunda, roketin kendisinin gözler önüne serdiği şovun tadını çıkarmak gerekir. Bununla birlikte, NASA'nın sonraki çalışmalarında çok daha fazlasını sergileyecek ve muhtemelen geride kalan detaylara fazlasıyla ilgi duyacaksınız.

İki Black Brant IX roketinden bir tanesi bugünün geç saatlerinde, diğeriyse 3 Mart tarihlerinde ​​arasında bir aurora (kuzey ışıkları da olarak da bilinirler, bir anlamı da Roma Mitolojisinde Alacakaranlık Tanrıçası) bilim görevi için ateşlenecek. Roketler ateşlendiğinde, dünyanın 85 ile 130 kilometre üzerinde yapay bulutlar oluşacak. Roketlerin atmosferde kimyasal reaksiyonlar göstermesi bekleniyor. Bilim insanlarının aurora temelli araştırma yapması için roketler atmosfere trimetil alüminyum dağıtacak.

NASA, alüminyumun yeryüzünde yaşayan bizler için hiçbir tehlike oluşturmadığını açıkladı. Hatta daha da ilginç bir örnek vererek: "Bir havai fişek gösterisinde daha fazla alüminyuma maruz kalmıyorsunuz." ibarelerini ekliyor.

Fırlatma gerçekleştiğinde, hem aurora etkinliği hem de açık gökyüzü özelliklerine bağlı olarak kısa bir süre gözlem yapabileceğiz. Ayrıca söz konusu femonen, dünyanın her köşesinden görünmüyor. Yine de roket fırlatışlarının modasını geçtiğini düşünüyorsanız, bu gökyüzü harikasını internetten öyle veya böyle izleminizde fayda var.