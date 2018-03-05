Rokete Fazla Yakın Konumlandırılan Fotoğraf Makinesinin Sonu

Fotoğrafçı John Kraus'un en muhteşem fotoğrafı elde etmek için fırlatılmak üzere olan roketin yakınına yerleştirdiği fotoğraf makinesi hedefine ulaşsa da, roket atıklarından büyük zarar gören lens kullanılamaz hale geldi.

Fotoğrafçı John Kraus, Atlas V adlı roketin fırlatılışını görüntülemek için Birleşik Devletler’in Cape Canaveral’deki fırlatma üssüne gitti. En iyi fotoğrafı yakalamak için iki adet Nikon D7000 fotoğraf makinesi kullanan fotoğrafçı, makinelerden birinde yakınlaştırma özellikli lens kullanırken diğerinde de balık gözü lens kullanmayı tercih etti.

Şanslı olan Nikon D7000, bir Nikon 80-200mm f/2.8 lense sahipti ve roketten yaklaşık 180 ile 210 metre arasında bir uzaklığa konumlandırılmıştı. Roket’in ve itiş motorlarının muhteşem görüntülerini yakalamayı amaçlayan Kraus, optik yakınlaştırma ile cihazı rokete kusursuz bir şekilde odakladı.

Daha şanssız olan Nikon D7000 ise bir balık gözü lense sahipti ve roketten yalnızca 90 metre kadar uzaktaydı. Dev fırlatmanın neredeyse ortasında olan cihaz, bu muhteşem olayı yakından ve geniş açılı bir şekilde yakalamayı başardı. Kraus, fotoğraf makinelerinin herhangi bir zarar görmemesi için gerekli önlemleri alsa da aynı şey lens için geçerli değildi.

Fırlatma gerçekleştiği anda her iki makine de muhteşem fotoğraflar elde etmeyi başardı. Fırlatma sonunda ise fotoğraf makinelerini bulunduğu yerden alan Kraus, büyük bir şok yaşadı. Rokete yakın olan Nikon D7000’in balık gözü lensi, son derece asidik olan roket yakıtı ile kaplanmıştı.

Makinenin fırlatma sırasında herhangi bir zarar görmediğini fark eden Kraus, yakıtı temizlemesi halinde lensi yeniden kullanabileceğini düşündü. Fakat fırlatmanın gücü ile savrulan asidik parçalar, lensi çoktan emekli etmişti. Kraus yine de elde ettiği fotoğrafların buna değdiği düşüncesinde.