Ülkemizin ilk uzun menzilli füzesi Bora (Khan) detayları ile ortaya çıktı.

Dünya genelinde düzenlenen en önemli savunma sanayi fuarlarından biri olan IDEX 2017'de ülkemiz adına boy gösteren ROKETSAN, Bora adıyla bildiğimiz uzun menzilli füze sistemini tanıttı.

Farklı ülkelere ihraç edilmesi amacıyla geliştirilen ve bu doğrultuda 'Khan' adını taşıyan füze, 610 mm çapında ve 2500kg ağırlığında. Füzenin taşıdığı savaş başlığının ağırlığı ise 470 kilogram.

Barındırdığı sistem sayesinde kendi sınıfındaki füzeler ile rahatlıkla boy ölçüşebilen Khan, 2009 yılından bu yana yürütülen bir projenin sonucu olarak karşımıza çıkmakta.

Ülkemizin ilk uzun menzilli füzesi olma özelliği taşıyan Khan'ın testleri Karadeniz'de yapılmıştı.