Roketsan'ın Uydu Fırlatma Aracının ilk Tasarım Görselleri

Roketsan'ın bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen yerli uydu fırlatma aracının tasarım aşamasından ilk görseller paylaşıldı.

Roketsan'ın kendi olanaklarıyla üzerinde çalıştığı "Uydu Fırlatma Aracı" projesinde belirli bir aşama kat edildi. Projeden ilk tasarım görselleriyse bu çalışmanın meyvesi oldu.

IDEF 2017 öncesinde Roketsan'dan yapılan açıklamayla beraber kesinlik kazanan proje, yeni görsel ile yavaş yavaş ilerleme kazandığını gösteriyor. SpaceX Falcon roketindeki gibi her aşamasında sıvı yakıtlı bir motor ile itiş gücünü elde edecek. Bu projenin üzerindeki çalışmaların ve tecrubelerin ICBM yani Kıtalar-Arası Balistik Füze teknolojisinde kullanılması ve ülkenin silah deposunun geliştirilmesi hedefleniyor.

Dünya savunma şirketleri kategorisinde ilk 100'de yer alan Roketsan, bu projesiyle hem teknolojisini arttırarak listede daha yukarı tırmanacak hem de ülkesine katkı sağlayarak stratejik önemini arttıracak.