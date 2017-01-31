Roketsan'ın Ürettiği Füze Bora’nın Menzilinde Roma Bile Var!

Çalışmaları 2009 yılından beri yapılan ve %100 yerli olan uzun menzilli roket Bora’nın tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

Tasarımı ve üretimi Roketsan tarafından yapılan yerli uzun menzilli füze Bora’nın projesi, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanana kadar kimse tarafından bilinmiyordu. 2009 yılından beri gizlilikle sürdürülen çalışmalarda artık sona gelinmiş durumda.

Hala tüm özellikleri bilinmiyor olsa da menzilinin 1000 kilometreye kadar uzanacağı tahmin edilen füze sisteminin Şam, Bağdat, Tahran, hatta Budapeşte’yi bile menzili içerisinde göreceği belirtiliyor.

Füze sisteminin henüz TSK’ya teslim edilip edilmedi konusunda bir bilgi vermekten kaçınan resmi savunma sitesinde yalnızca "Teslimatlar proje takvimine uygun olarak devam etmektedir" ibaresi yer alıyor. Bora ile ilgili resmi bilgiler sırasıyla şu şekilde: