Rolex Saatler Neden Bu Kadar Pahalı?

Ülkemizde de büyük bir fenomen olan, kökeni 20. Yüzyılın başlarına dayanan, İsviçre menşeli Rolex saatlerin neden bu kadar pahalı olduğunu siz de merak ettiniz mi? Yazımızda bu merakımıza cevap arayacağız.

Kimileri için sadece saatin kaç olduğunu gösteren bir araç, kimileri içinse klasını tamamlayan bir aksesuar... Saat dünyasının lüks kralı Rolex'i bu kadar değerli yapan unsurları, markanın amiral gemisi "Rolex Submariner" üzerinden irdeleyeceğiz.

Öncelikle Rolex Submariner'ın Türkiye fiyatının 40.000 TL dolaylarında olduğunu söyleyerek başlayalım. Saatin değerine etki edenlere geçmeden önce sizleri Submariner'ın en ince detayına kadar sökülüp, tekrar toplandığı bir video ile başbaşa bırakmak istiyorum:

Videodan da görebileceğiniz üzere saatin mekaniği sıradan bir kol saatinden çok farklı. Yüzlerce, hatta binlerce birbirinden ayrı parçadan oluşan kompleks bir sanat eseri gibi duruyor.

Fiyatını Hak Ediyor mu?

Şüphesiz ki akla gelen ilk soru bu; ederi ile bedeli arasında ne kadar fark var? Rolex üretildiği ilk günden beri hem prestiji, hem de kaliteyi aynı potada eritmiş durumda. Mekanik saat üretmeleri, zaten sadece Rolex için değil, tüm mekanik saat üreticileri için maliyeti başlı başına arttırıyor. Dilerseniz, diğer mekanik saatlere göre Rolex'in neden çok daha pahalı olduğuna 3 maddede göz atalım.

1. Üretimi Oldukça Masraflı

Rolex, hem tasarım hem de üretim açısından çok fazla zaman harcanarak üretilen bir saat. Videodan da gördüğünüz üzere, kullanılan makro malzemeler oldukça güçlükle üretiliyor ve bu malzemeler de ucuza mal edilmiyor. Rolex'in üretim için gereken mikroskopları da kendi ürettiği biliniyor. Aynı şekilde üretilen saatler için çeşitli stres odaları mevcut. Bunların tamamı, farklı farklı masraf demek.

2. Mekanik Saat Üretme Maliyeti

Mekanik saatlerin üretimi makro malzemeler gerektirdiğinden, yapım ve üretim aşamasında saatlerin arıza yapma olasılığı çok yüksek. Bu da genel maliyete olumsuz etki ediyor.

3. Masraftan Kaçmamak

Rolex, piyasadaki çoğu lüks saat üreticisinin kullandığı malzemelerin daha da kalitelisini kullanıyor. Örneğin piyasada çoğunlukla 316L çelik kullanılırken, Rolex en pahalı çelik olan 904L'i tercih ediyor.

Tüm bunlar bir yana, Rolex'in her zaman bu denli pahalı bir saat olmadığını da ilginç bir not olarak belirtelim. Bu yazıda bahsettiğimiz Rolex Submariner, 1953'te ilk duyurulduğunda bir dalış saati olarak (ismi de buradan geliyor) biliniyordu. Oldukça ödenebilir bir fiyatı vardı ve kalite olarak da yanına yaklaşılamaz bir seviyedeydi. Fiyatı da standart bir işçinin iki haftalık maaşına denk geliyordu.

Kişisel fikrimi belirtmem gerekirse, bir gün milyon dolarım olsa dahi bir saate 40.000 TL vereceğimi hiç mi hiç sanmıyorum. Ama en azından bu bilgiler vesilesiyle "Altı üstü saat, niye bu kadar pahalı ki?!" sorusuna bir yanıt vermiş bulunduk.