ABD’nin Ohio eyaletinde meydana gelen 'ateş topu' faciasında 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Luna parklar, gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı taktirde eğlence merkezi olmaktan çıkıp trajik olaylara sebebiyet verebiliyorlar. Özellikle de ateş topu gibi dışarıdan bakıldığında bile tüylerimizi diken diken eden bir eğlence aracının, alınabilecek tüm güvenlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte kullanıma açılması gerekiyor. ABD’nin Ohio eyaletinde meydana gelen bir kaza, bu işin kesinlikle şakasının olmadığını gösteriyor.

Henüz ismi belli olmayan ABD Ohio’lu 18 yaşındaki genç, ateş topunun dairesel hareketler yaptığı sırada alt kısımda bulunan demir parçasına çarpması sonucu feci şekilde yere düşüyor. Olay anında yere düşerek yaralanan çocuklardan bir tanesi de 13 yaşındaymış.

Instagram’da paylaşılan bir videoda da görülen kaza sonrası yardım görevlilerinin yaralananlara yardım ettikleri görülüyor. Ohio Valisi John Kasich, dün akşam gerçekleşen kaza ile ilgili şunları söylüyor:

Bu korkunç can kaybı nedeniyle çok ama çok üzgünüm. Tüm dualarımız ve kalbimizle yaralıların ve yas tutan kişilerin yanındayız. Yaşanan bu trajik olayla ilgili tam teşekküllü bir araştırma yaptım ve ek güvenlik denetimleri tamamlanıncaya kadar tüm sürüşlerin durdurulmasını emrettim.

Kaza anına ait görüntüyü (+18 sayılabilir) aşağıdan izleyebilirsiniz.