Snapchat, Facebook'un kullanıcıların geçmiş yıldaki gönderilerini derleme özelliğini kopyalayıp kendi uygulamasına getirdi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Facebook’un gönüllü Ar-Ge ekibi olarak hizmet veren Snapchat, yemedim yedirdim, içmedim içirdim diyerek Facebook’un ‘geçmiş yıla göz atma’ özelliğini kopyalayarak kendi uygulamasına getirdi.

Bildiğiniz üzere Facebook, bu yıl paylaştığınız en iyi gönderileri bir araya getirerek ‘2017’nin en iyileri’ adında otomatik bir video paylaşıyor. Snapchat de yeni getirdiği özellik ile 2017’nin en iyi anlarını derlemenize olanak sağlıyor.

Uygulamaya girdiğinizde altta bulunan ‘Anılar’ simgesine dokunun. Açılan ekranın üstünde ‘2017’ye bakış’ adında bir kart olacak ve Snapchat algoritması, bu yıl paylaştığınız en iyi snap’leri belirleyerek bir slayt gösterisi hazırlayacak.

Uygulamanın seçtiği snap’leri izledikten sonra dilerseniz karta dokunarak seçilen snapleri tek tek görebilir ve istediklerinizi silebilirsiniz. 2017’ye bakış snap’inizi istediğiniz gibi düzenledikten sonra hikayenizde paylaşabilirsiniz.

Ne yazık ki bu noktada bir sorun var; algoritma paylaştığınız değil Anılar’a kaydettiğiniz snapler’e odaklanıyor. Eğer paylaştığınız snapler’i Anılar’a kaydetmek gibi bir alışkanlığınız yoksa uygulama sizin için bir 2017’ye bakış slaytı hazırlayamaz.