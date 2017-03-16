RollerCoaster Tycoon Artık Android ve iOS’te!

En popüler simülasyon oyunlarından biri olan RollerCoaster Tycoon, sonunda Android ve iOS platformuna geldi.

Genel olarak FPS, RPG gibi oyunlar popüler olsa da simülasyon türünde de birçok oyuncu mevcut. Euro Truck Simulator, Farming Simulator gibi oyunlar ön plana çıkarken bir de lunapark tarzı ortamları seven için RollerCoaster Tycoon’un da gerçekten sevenleri çok.

Bu noktada oyunu sonunda mobile getirme kararı alan Atari, RollerCoaster Tycoon Touch adıyla Android ve iOS’e geldi. Tamamen ücretsiz yapıda olan bu oyun ile kendi lunaparkınızı ve istediğiniz hız trenini oluşturabilirsiniz.

Oyun içinde 7.49TL ile 374.99TL arasında değişen fiyatlandırmalar ile geliştirmeler satın alabileceğiniz oyunu Android ve iOS için yazıların üzerine tıklayarak ya da aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.