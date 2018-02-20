Dünyanın en zengin insanlarının tercih ettiği Rolls-Royce Phantom’un son model aracı, İstanbul’da bir lansmanda tanıtıldı.

Lüks otomobil denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden olan Rolls-Royce, Phantom serisinin sekizinci modelini Türkiye’de sergiledi. Yapılan sergi sırasında konuşan Rolls-Royce Motor Cars Avrupa Kurumsal İletişim Müdürü Frank Tiemann, “Aracımız, müşterilerin daha kişisel bir model istemeleri sonucunda ortaya çıktı. Tamamen yeni ve çağdaş bir tasarımla yorumlanan yeni modelde, “The Gallery” ismiyle adlandırılan bir kişiselleştirme özelliği mevcut. Bu konseptle birlikte 100 yıl sonra ilk kez bir aracın ön paneli yeniden yorumlanıyor” diyerek Rolls-Royce markası için çok önemli bir araç olduğunu açıkladı.

Aracın lansmanını Türkiye’de yaptıkları için heyecan duyduklarını belirten Tiemann, “Bir Phantom almak istediğinizde şu anda sipariş verildiğini düşünürsek araç 6 ay sonra sizin oluyor. Geçen yıl düzenlenen Londra lansmanından bu yana çok fazla talep aldık, pozitif bir geri dönüş oldu. Bugünlerde ilk Phantom’lar müşterilere teslim ediliyorlar ama rakam vermem biraz zor. Türkiye’den de aldığımız siparişler var” dedi.

2013 yılında ülkemizde faaliyet göstermeye başlayan Rolls-Royce Motor Cars’ın müdürü Hilal Aysal, Phantom’un 90 yıl önceki ilk lansmanından beri motorlu araçlarda en üst noktayı temsil ettiğini açıkladı. Markanın ilk kez İstanbul’da lansman yaptığını açıklayan Aysal, bu durumdan çok memnun olduğunu belirtti. Aracın başlangıç fiyatının 416 bin Euro olduğunu söyleyen Aysal, işin içine vergiler girince Türkiye’de 1 milyon 277 bin Euro’dan satın alınabileceğini açıkladı. Aysal, İstanbul’da tanıtımı yapılan aracın ise vergiler dahilinde 1 milyon 406 bin Euro olduğunu belirtti.

“Dünyanın En Sessiz Otomobilini Yapmak İçin Çabaladık”

Aracın yapım aşamasında çalışan Rolls-Royce Motor Cars Mühendislik Departmanı Genel Müdürü Andrew Monachan, aracın dünyanın en sesiz otomobili olması için geliştirildiğini açıkladı. 6 sene boyunca geliştirme süreci geçirdiklerini belirten Monachan, dizayn ve tasarım aşamasının çok uzun sürdüğünü belirtti. Araçta 6.75 litrelik ikiz turbolu V12 motoru kullandıklarını söyleyen Monachan, böyle bir canavarı sessiz tutmak için özel olarak güç ve performans seviyeleri ayarladıklarını söyledi. Bunun dışında sessizliğini koruması için 6mm iki katmanlı camlar ve 130 kilogramdan fazla ses yalıtım malzemesinin aracın çeşitli bölgelerine eklendiğini söyleyen Monachan, aracı tamamen alüminyum aksam üzerine yaptıklarını ve bu sayede eskisine göre yüzde 30 daha dinamik olduğunu açıkladı.

İstanbul’da vergiler dahilinde 1 milyon 406 bin Euro değerinde tanıtılan yeni Rolls-Royce Phantom, Türk lirasına çevrildiğinde 6 milyon 550 bin TL gibi astronomik bir ücrete tekabul ediyor. Tiemann, aracın Türkiye’den de alıcıları olduğunu söyledi.