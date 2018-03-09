Roma’daki Metro İnşaatı Sırasında 2000 Yıllık Ev Keşfedildi!

İtalya’nın Roma kentindeki metro çalışmaları sırasında arkeologlar tarafından tespit edilen bir bölge kazıldı. M.Ö. 2. yüzyıldan kalma olduğu anlaşılan 14 adet lüks odaya sahip, 'kasıtlı olarak' gömüşmüş bir saray yavrusu ev kalıntıları keşfedildi.

Yeryüzünün en köklü imparatorluklarından birisi olan Antik Roma İmparatorluğu’na ilişkin hala kazı çalışmaları yapılıyor, İtalya’nın Roma kentinde adım başı tarihi esere rastlanıyor. Şehrin metro hattına ilave edilen C hattının inşası sırasında keşfedilen yeni bulgular ise son yıllarda ortaya çıkanlara hiç de benzemiyor.

İtalya'nın başkentinin metro sistemini genişletme çalışmaları sırasında antik Roma’nın komutanlarından birisine ait olduğun düşünülen 2000 yıllık ev ortaya çıkartıldı. Dönemine göre oldukça zengin detaylarla döşenmiş konutun zemini geometrik şekiller içeren özel kesim mermerler, freskli duvarlar içeriyor.

Kentin yüzeyinden 12 metre aşağıda bulunan ev, en az 14 lüks odaya ve merkezi bir avluya sahipmiş. Aynı büyüklükte ve depo olarak kullanıldığı tespit edilen bir benzer yapı da evin yakınlarında bulundu.

Arkeologların en çok şaşırdıkları şey, yapının oldukça iyi korunmuş olmasıydı:

Süslemeler, freskler ve işlemelerin yapıldığı gün gibi durması, araştırmacıları fazlasıyla heyecanlandırdı. Hatta bölgede daha ne bulacaklarına dair de net bir fikirlerinin olmadığını, kalıntıların beklenmedik bir şekilde karşılarına çıktıklarını belirttiler.

Araştırmacılar bu evin 300’lü yıllarda kasıt bir şekilde gömüldüğüne inanıyorlar. Yani Roma İmparatoru Aurelian'ın, MS 271 yılında şehri korumak için inşa ettirdiği duvarların inşaat çalışmalarına başlanmadan hemen önce.

Kazı çalışması aynı zamanda oldukça ender rastlanan ahşap çalışmalarını da gün yüzüne çıkarttı. Uzmanlar, metro kazısı sayesinde bu bulgulara ulaşabildiklerini belirtiyorlar. Kalıntılar ve gömülü hazineler oradan çıkartılıp başka bir bölgeye taşınacaklar, böylece tünel çalışmaları da kaldığı yerden devam edecek.