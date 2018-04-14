Şampiyonlar Ligi kuralarının bu seneki ayağı da komplo teorisyenlerinin yüzünü güldürdü diyebiliyoruz. Bu kez durum oldukça ciddi.

Bildiğiniz üzere Şampiyonlar Ligi'nin son 4 takımı arasındaki mücadelelerin kimler arasında gerçeleşeceğini belirleyecek olan kuralar çekildi. Bu bağlamda Roma, Liverpool ile, Real Madrid de Beşiktaş'ı saf dışı bırakan Bayern Münih’in rakibi oldu.

Buraya kadar her şey normal görünüyordu. Lakin kura çekilmeden bir gece önce Roma kulübünün taraftarlarına attığı bir mail sosyal medyada yayılmaya başlayınca deyim yerindeyse kıyamet koptu. Aşağıdan da görebileceğiniz gibi gönderilen elektronik postada, Roma kulübü daha kurası çekilmeyen eşleşmeyi zaten biliyor gibi görünüyor. Nitekim Liverpool maçları için bilet alabilecekleri mecralar dahi gönderilen postada yer alıyor.

Zaten yıllardır insanların büyük şüpheyle yaklaştığı ve kuraların belli kıstaslara göre ayarlanmış bir şekilde çekildiğini söyleyen kitlenin de ağzına böyle bir malzeme geçmiş oldu. Türkiye'de Ahmet Çakar'ın da bir dönem istediği takımları birbiriyle eşleştirdiği görüntüler görmüştük. Bu bağlamda kişisel olarak da UEFA'ya hiç mi hiç güvenmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de UEFA kuraları kendi mi ayarlıyor?