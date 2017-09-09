Bilgisayarda Roman Yazan İlk Yazar Hayatını Kaybetti

Yazacağı romanı tamamen bilgisayarda yazan ilk yazar ünvanını taşıyan, Bilim-kurgu alanında çok iyi bilinen yazar, siyasetçi ve eski güvenlik uzmanı Jerry Pournelle 84 yaşında ani bir hastalıkla hayatını kaybetti.

Bilim-Kurgu alanında özellikle "Askeri Bilim-Kurgu" türünü popülerleştiren ünlü yazar, siyaset bilimci ve güvenlik uzmanı Jerry Pournelle, geçtiğimiz gün geçirdiği nezle sonucunda 84 yaşında hayata veda etti. Pournelle NASA'nın Mercury, Gemini ve Apollo projelerinde ve Boeing için güvenlik uzmanlığı yapmasının yanı sıra, eski bir asker, siyaset alanında doktorası olan bir yazardı. Aynı zamanda kendisi bir bilgisayar üzerinde baştan sona kitap yazıp, kitabı yayınlanan ilk yazar olma ünvanına da sahip.

Pournelle bir röportajında bilgisayarda yazdığı ilk roman için, 1977 yılında kitap yazmak için yaklaşık 12 bin dolarlık bir bilgisayar sistemi kurduğunu, o dönem bir çok arkadaşının bunu delilik olarak nitelendirdiğini ancak o dönem o bilgisayarla yazdığı kitaptan 120 bin dolar civarı bir para kazandığını belirtiyor. İleri görüşlülüğü ve bilim kurguya kattığı şeyler açısından Pournelle'in ölümü alanın severleri tarafından epeyce üzüntüye sebep oldu.

Ringworld, The Mote in God’s Eye ve Lucifer’s Hammer gibi bizim ülkemizde Türkçesi yayınlanmasa da Bilim Kurgu severlerin gayet iyi bildiği eserlerinde sahibi olan Pournelle ayrıca "Maymunlar Cehennemi" filmi için de bir kitap uyarlamasının yardımcı yazarlığını yapmış. Günümüzde neredeyse bir çok yazar kitap yazmak için bilgisayarları kullanıyor. Ancak 1977 yılından geleceğe yol açmış bir yazarın ölümünü üzüntüyle anıyoruz.