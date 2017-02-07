Romanya’da geçtiğimiz hafta boyunca yolsuzluk karşıtı gösteriler düzenlendi. Gösteriler, pazar akşamı doruk noktasına ulaştı ve Bükreş’teki hükümet binasının önünde toplanan yaklaşık 250.000 kişi telefonlarının ekran ışıklarıyla muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Romanya’da geçtiğimiz hafta boyunca ülkenin başkenti Bükreş ve civarındaki büyük şehirlerde yolsuzluk karşıtı gösteriler düzenlendi. Geçtiğimiz pazar günü ise bu gösteriler, doruk noktasına ulaştı. Rekor sayıda insan, geçtiğimiz salı günü çıkarılan ve birçok büyük politikacının cezai soruşturmalardan ve hapis cezasından kurtulmasını kolaylaştıran kararname konusundaki memnuniyetsizliklerini göstermek için sokaklara döküldü.

Kararname, 31 Ocak’ta gece yarısında çıkarıldı ve yoğun protestolar üzerine geçtiğimiz pazar günü geri çekildi. Halk mücadeleyi kazandı; ancak protestocular, yeni hükümete güven duymadıklarını dile getirmek amacıyla sokaklarda toplanmaya devam etti. Karanlık çöktüğünde Bükreş’teki hükümet binasının önünde bulunan yaklaşık 250.000 kişi, telefonlarının ekran ışıklarını açarak muhteşem bir görüntü oluşturdu. Bu olay, fotoğraf ve videolarla kayıt altına alındı ve sosyal medyada viral haline geldi.

Kararnameye karşı yapılan protesto gösterilerinin altıncı günü olan pazar gününün akşamında Romanya’da yaklaşık 600.000 kişi sokaklardaydı. Üstelik Bükreş sakinlerinin de dörtte biri pazar akşamı gösterilere katıldı. Benzer gösteriler, hükümetin kriz yasası çıkartacağına dair söylentiler çıkmasıyla ocak ayında da gerçekleşmişti.