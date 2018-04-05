Ronaldo Tarihe Geçen Rövaşata Gölünü Nasıl Gerçekleştirdi?

Geçtiğimiz salı günü oynanan Real Madrid - Juventus karşılaşmasının 64. dakikasında, futbol tarihinin en klas gollerinden birisi Ronaldo tarafından atıldı. Bu gol, insan fiziğinin ulaşabileceği sınırların zorlandığı, fizik kurallarıyla dalga geçilen bir an olarak akıllarda yer etti.

Futbol tarihinde adından uzun süreler söz ettiğimiz pek çok gol var. Bu golleri unutulmaz kılan şeyler, çevresel etmenlerin etkisiyle ya da doğrudan sporcuların katkısıyla gerçekleştirdikleri şeyler oluyor. Toplar beklenmedik bir şekilde hareket ediyorlar, olması gerekenden daha hızlı filelere gidiyorlar. Bunlar yetmediğinde futbolcuların biyolojik sınırlarını zorladıkları anları hatırlıyoruz.

Ronaldo’nun salı günü Juventus’a attığı gol, hiç şüphesiz son gruba dahil oluyor. Kendisi bu golü kariyerinde attığı en iyi gol olarak nitelendiriyor. Çünkü sıradan bir rövaşata hareketinden çok daha fazlası var.

Ronaldo gol vuruşunu yapmadan önce adeta uçuyor:

Bu da bir taraftar taradından çekilmiş bir başka açı:

Juventus kalecisi Buffon, çaresizce topa bakmaktan başka bir şey yapamıyor. Rövaşata hareketinin futbol dünyasındaki en zor hareketlerden birisi olmasından başka, bu golde Ronaldo dışında birinin uzun süre gerçekleştiremeyeceği şeyler de var. Mesela momentum.

Ronaldo tarihe geçen gölü atarken, klasik rövaşata hareketinden daha fazlasını gerçekleştirdi:

Yukarıdaki belgesel, 2007 yılında yayınlanmış eski bir Spor Bilimi dizisinden bir bölüm. Rövaşata hareketinin bilimsel çıktıları ve vuruş yapılan bacağın kazandığı açısal hız araştırılıyor.

Rövaşata hareketi, oyuncunun yükseğe zıplaması ve doğru anda ters takla hareketi yapmasıyla mümkün oluyor. Sporcu hem dönerken hem de vuruş yapacağı ayağına hız kazandırmak için efor sarf ediyor. Bunun için boşta olan diğer ayağını, sanki havada bir fiziksel destek varmışçasına öne atıyor. Böylece vuruş yapılacak ayağını daha hızlı savurup, momentumdan aldığı gücü topa yetiştiriyor. Sonuç olarak topla kurulan temas anında, normalde aynı yükseklikle gerçekleştirilemeyecek şiddette vuruşlar gerçekleşiyor.

Ronaldo bile vuruşundan sonra yaptığı şey karşısında hayrete düşüyor. Bu golün bir benzerini daha uzun yıllar göremeyeceğiz gibi. O yüzden hafızanızdan silip atmayın.