Nike'ın reklamlarında kullandığı küçüklük fotoğrafında Cristiano Ronaldo'nun, Adidas amblemi olan bir kazak giydiği ortaya çıktı.

Ronaldo, Şampiyonlar Ligi finalinde attığı gollerle harika bir hafta geçirdi. Portekizli süper starın sponsorluğunu üstlenen Nike, Ronaldo'nun başarısının herkese ilham verici olmasını istiyordu.

Nike, 32 yaşındaki profesyonel futbolcunun eski bir fotoğrafını yayınlayarak, başarısına dikkat çekmek istedi. Yayınlanan fotoğrafta "This boy knew." yazıyordu. Yani "Bu çocuk biliyordu."

Ronaldo, Nike'ın ünlü sloganı "Just do it." ekleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Tabi her yerde illaki gördüğümüz 'kartal gözlü' takipçiler, bu fotoğraftaki bir detayı farkettiler. Nike'ın grafik tasarım ekibi tarafından düzenlenmiş orjinal fotoğrafta Ronaldo, Nike'ın en büyük rakibi olan Adidas'ın bir kazağını giyiyor.

Nike'ın neden bu fotoğrafı seçtiğiyse çok basit. Sporting Lisbon, Cristiano Ronaldo'nun ilk klübü ve başarısı o günden itibaren artarak devam etti.

Nike'ın grafik tasarım ekibi, bu detayın fark edilmeyeceğini düşünmüş olmalı ki fotoğrafın üzerinde böyle bir düzenleme yaptı. Fakat dediğimiz gibi, kartal gözlü takipçilerden hiçbir şey kaçmıyor.