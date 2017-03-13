Root'a Gerek Kalmadan Kullanabileceğiniz 5 Android Modu!

Android işletim sistemi, Linux temelli bir sistem olduğu için gayet rahat özelleştirilebilir bir sistem. Ancak usta olmayan ellerde özelleştirmeler problem çıkarabiliyor. İşte böyle riskler almadan sadece uygulama indirerek kullanabileceğiniz 5 Android modu!

Android, akıllı cihazlarda dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi. Linux tabanlı olması nedeniyle özelleştirilebilir bir sistem. Genelde “rootlama” olarak bilinen bu özelleştirme işi, olayı iyi bilmeyen kişiler tarafından verimli bir şekilde yapılamadığında ortaya istenmeyen sonuçlar çıkabiliyor. İşte bu riskleri almadan Android işletim sisteminizi sizin için özelleştirerek bazı modları kullanabileceğiniz 5 uygulama.

1-Navbar Apps

Sıkıcı navigasyon çubukları sizi yoruyor mu? O zaman bunları değiştirmenin vakti gelmiştir. Bu uygulama ile navigasyon çubuklarını isterseniz maviye, isterseniz kızıla boyayabilirsiniz. Üstelik de buraya ayarlar ikonu veya çalışmakta olan uygulamalar gibi bilgiler ekleyebilirsiniz. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

2-Status

Status, sistem tarafından varsayılan olarak sunulan durum çubuğunu değiştiren bir uygulama. Daha şık bir görselliğe sahip olan bu çubuk, istenildiğinde rahatça eskisine çevrilebiliyor. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

3-Fulscrn

Oyun oynarken, fim izlerken, kitap okurken ekranınızdaki her pikseli kullanmanızı sağlayan bu uygulama, size yüksek bir görsellik sağlıyor. Uygulama, durum çubuğu ve navigasyon çubuğunu tek tuşla saklamanıza da imkan veriyor. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

4-MUVIZ Nav Bar Audio Visualizer

Navigasyon çubuğunuzun altında siz müzik dinlerken ses dalgalarını görselleştiren bir uygulama. Ekranınızda müziğin akışıyla birlikte görsellik istiyorsanız, bunun için bir numara. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

5-Energy Bar

Ekranın en üst kısmında, o anki pil düzeyini ekleyen bir uygulama olan Energy Bar; aynı zamanda telefonunuz şarj olurken size ekranda güzel animasyonlar sağlıyor. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.