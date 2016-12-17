Rosetta Aracı Kuyruklu Yıldıza İniş Yaptı!

Avrupa Uzay Ajansı'nın projesi kapsamında kuyruklu yıldızda araştırma yapması için tasarladığı Rosetta aracı iniş yaptı. Rosetta bir dizi veri depolayarak Dünya'ya gönderdi.

Avrupa Uzay Ajansı(ESA), akıllara durgunluk veren görevini tamamladı. Bu görev sırasında eşi benzeri görülmemiş veriler topladı. Rosetta’nın sinyali GMT 11:19:37’de kesilmişti. Rosetta’dan alınan son bilgiler büyük bir cismin yaklaştığı yönündeydi. Yeniden yapılandırılan veri parçaları sayesinde, aracın planlanan noktadan 33 m kadar saparak gök cismine indiği tespit edildi.

Kuyrukluyıldız’ın baş kısmı üzerindeki “Ma’at” bölgesi, Rosetta’nın iniş yaptığı yer. Bu gök taşının jeolojik özelliklerini gösteren birçok resim elde edilmişti. En son resim, iniş noktasından 20 m kadar uzakta çekildi. Bir dizi gaz, plazma ve tozun olduğu fotoğraflar; hala analiz ediliyor. Kuyruklu yıldızın yüzeyinde ve yüzeyden birkaç santimetre aşağıda yapılan taramalarda büyük sıcaklık değişikliklerinin olduğu tespit edildi. Yüzeyde -190 santigrat derece olan sıcaklık, birkaç santimetre aşağıda -110 derece.

ESA Rosetta Proje Müdürü Matt Taylor “Rosetta’nın bize son gönderdiği verilere sahip olmak çok güzel. Operasyondan elde ettiğimiz veri setlerini artık 2 yıl boyunca analiz edeceğiz.” ifadelerini kullandı.