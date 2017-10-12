İşte İnsanlığın Bir Kuyruklu Yıldızdan Aldığı Son Görüntü!

Avrupa Uzay Ajansı, Rosetta uzay aracının Comet 67P kuyruklu yıldızına çarpıp yok olmasından bir yıl sonra uzay aracının kuyruklu yıldızı çektiği son fotoğrafı yayınladı.

Eylül 2016’da Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Rosetta uzay aracı, Comet 67P adlı kuyruklu yıldıza kasıtlı olarak çarptırılmış ve uzay aracının 12 yıllık hizmeti sona ermişti. ESA, Rosetta’nın kuyruklu yıldıza ait tüm fotoğrafları gönderdiğini düşünürken veri setleri içinde yeni bir fotoğraf bulundu.

Daha önce kuyruklu yıldıza ait en yakın görüntüler olduğu düşünülen fotoğraflar Rosetta’nın yok oluşunun hemen ardından paylaşılmış ve kuyruklu yıldıza 23 ile 26 metre arasında bir uzaklıktan çekildiği söylenmişti. Yeni keşfedilen görüntünün 18 ila 21 metre yükseklikten çekildiği ve 10 metre karelik bir alanı gösterdiği tahmin ediliyor.

Rosetta, kuyruklu yıldıza çarptırılmak üzere yörüngeden içeriye doğru girdiğinde 67P’nin son görüntülerini 6 ayrı set olarak Dünya’ya gönderecekti. Fakat beklenmedik bir bağlantı kesintisi yüzünden bu paketlerin yalnızca 3’ü Dünya’ya ulaşabildi.

Almanya’daki Max Planck Enstitüsü'nde bulunan OSIRIS kamerası baş araştırmacısı olan Holger Sierks, sunucularda birkaç telemetri paketi bulduklarını ve içinde kuyruklu yıldıza ait görüntüler olabileceğini düşündüklerini söyledi. Sierks haklı çıktı ve paketlerin içinde Rosetta’nın 12 yıllık görevine ait son fotoğraf bulunuyordu.