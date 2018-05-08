Rossby Dalgalarının Güneş'te de Yaşandığı Kanıtlandı

Rossby dalgalarının yıldızlarda da yaşanıyor olabileceği uzun yıllardır tahmin edilen bir durumdu, ancak gözlemlenemediği için doğruluğu kabul edilmiyordu.

Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsü (MPS) ve Göttingen Üniversitesi tarafından yönetilen bir araştırmada bilim insanları, güneşin üzerinde de Rossby dalgaları oluştuğunu keşfetti. Dünya üzerinde kuzeydeki soğuk hava ile ekvatordaki sıcak hava arasında oluşan ve oldukça geniş alanda etki gösteren Rossby dalgaları, iklim bozukluklarının etkisi ile değişim göstermiş ve küresel ısınmaya etkisi ile de sıkça gündeme gelmişti.

Aslında benzer dalgaların yıldızlar üzerinde de yaşanıyor olmasına ihtimal veriliyordu ve yaklaşık kırk yıldır bu konuda pek çok farklı araştırma yapılmıştı. Teknik olarak dönerek hareket eden tüm gezegenlerde ve yıldızlarda olması muhtemel olan Rossby dalgalarının Güneş üzerindeki etkisinin şimdiye kadar keşfedilmemiş olmasının sebebi ise dalga genişliklerinin küçük olması ve birkaç aylık periyotlar halinde gerçekleşmesi.

Bu keşfin yapılabilmesi için ise NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nin kaydettiği altı yıllık veriler üzerinde incelemeler yapılması gerekmiş. Elde edilen veriler üzerinde tespit edilen ve güneş üzerinde ortalama 1500 km yer kaplayan parçaların ise nihayetinde dev dalgalar oluşturduğu anlaşılmış. Dalgaların güneşin hareket yönünün tersinde oluştuğu ve dünyadan farklı olarak yalnızca ekvator üzerinde görüldüğü de verilen bilgiler arasında.