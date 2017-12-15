Puanlara Göre, Bu Yılın En Kötü 6 Netflix Dizisi

Netflix, kaliteli diziler üretmek konusunda başarılı bir yıl geçirmiş olsa da sizler için en çok eleştirilen 6 diziyi listeledik

Dizilerin iyi veya kötü olarak değerlendirilmesine olanak tanıyan Rotten Tomatoes’ten aldığımız verilere göre, eleştiri oklarının hedefi haline gelen 6 Netflix dizisini sizler için listeledik. Bu dizilerin önümüzdeki yıl devam edip etmeyeceği ise merak konusu. Daha fazlasını merak ediyorsanız Rotten Tomatoes Sitesine buradan ulaşabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan kendi listemize geçelim.

Girlboss

Eleştirmen değerlendirmesi: %31

İzleyici değerlendirmesi: %72

Başrolümüz Sophia’nın internet üzerinden bir iş kurma ve patronluğu öğrenme öyküsünü anlatıyor.

Neo Yokio

Eleştirmen değerlendirmesi: %30

İzleyici değerlendirmesi: %56

Neo Yokio şehrini iblislerden kurtarmış olan Kaz Kaan hanedanının, en genç ve fırlama üyesinin yaşadıklarını anlatıyor.

Gypsy

Eleştirmen değerlendirmesi: %24

İzleyici değerlendirmesi: %85

Terapist Jean Holloway, hastaları olan insanlar ile tehlikeli ve samimi ilişkiler geliştirmesini anlatıyor.

Friends From College

Eleştirmen değerlendirmesi: %23

İzleyici değerlendirmesi: %73

Mezuniyetten yirmi yıl sonra bir araya gelen üniversite arkadaş grubunun başından geçenleri konu alıyor.

Disjointed

Eleştirmen değerlendirmesi: %21

İzleyici değerlendirmesi: %74

Hayatı boyunca esrarı yasallaştırmak için mücadele eden ve hareketin sembolü haline gelen Ruth’un üç oğlu ile birlikte Los Angeles bölgesindeki yaşantılarını anlatıyor.

Marvel's Iron Fist

Eleştirmen değerlendirmesi: %19

İzleyici değerlendirmesi: %76

Ünlü iş adamının oğlu Danny Rand’in 15 yıl sonra öldüğü düşünüldüğü yere Ironfist olarak geri dönmesini ve Hand ile girdiği mücadeleyi anlatıyor.

Peki sizin beğenmediğiniz Netflix yapımları neler? Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın.