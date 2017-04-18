Rouge One'ın Jenerik Müziğine 'Gizlenen' Star Wars Serüveni!

Yeni bir hikaye, yeni bir müzik ve yeni müziğin tüm seriye gönderdiği saygı dolu notalar...

Sinema tarihinin en göz alıcı serilerinde başı çeken Star Wars hikayesi, yıllardır devam ediyor. Sevenleri muhteşem evrenlerin bulunduğu sürükleyici yeni bir uyarlama olan Rogue One filmini beklerken, filmin sinema besteleri tarihinde çığır açan jenerik müziği gündeme geldi. Hatırlamak isteyenler için aşağıya bırakalım:





Rogue One müziklerinin bestecisi Michael Giacchino, aslında bu seri için ilk defa ter döküyor. Filmin soundtrack parçasını yapmak için sadece dört hafta harcadığını iddia ediyor. Böylesine kısa bir sürede, yukarıda dinlediğiniz orijinal besteye ve bestekarı John Williams’ın çalışmalarına saygısını sunan bir iş ortaya koymayı başarmış.

YouTube kanalı Sideways'ın müzik analizleri zaten meşhurdur. Giacchino'nun Rogue One'daki eseriyle ilgili yaptığı analiz videosu, bestecinin inanılmaz eserini daha iyi okumamızı sağlıyor. Sanatçı serinin tüm filmlerinde kullanılan açılış sekansını ve müziği değiştirse bile bunun filme olumlu olarak etki edeceğini söyleyen birçok eleştirmen var.

Oldukça kısa zamanda serinin adına yakışır ve saygı dolu işler başaran müzisyenin Rogue One için yaptığı parçayı yukarıdan dinleyebilir, söz konusu analizi hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Bu arada Rogue One filminin tüm film müziklerini şuradaki linke tıklayarak dinlemeniz mümkün.