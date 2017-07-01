Klasik RTS Starcraft, Yenilenmiş Haliyle Ağustos'ta Satışta

RTS, yani Gerçek Zamanlı Strateji oyunu klasiklerinden olan Starcraft, 1998 yılındaki görsellere gelen 4K güncelleme ile Ağustos'ta satışa çıkıyor.

Efsane Gerçek Zamanlı Strateji oyunu Starcraft, yenilenmiş versiyonuyla geliyor.

1998 yılında çıkan orijinal Starcraft oyunu alanında devrim niteliğindeydi ve şimdiye kadar yeni versiyonlarıyla popülaritesini korudu. Şimdi de oyun dünyası klasiğinin ilk versiyonunun 4K görseller ve yeni sesler ile Starcraft: Remastered satışa çıkma tarihi ve fiyatı açıklandı.

Mart ayında tanıtılan paketin içerisinde Starcraft: Remastered ve Starcraft: Brood War genişleme paketi bulunuyor.

Oyunun özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak, arayüzde yer alan bir buton ile 1998 versiyonu ve 4K çözünürlüklü yeni versiyonu arasında geçiş yapmak mümkün. 10 farklı dil için tamamen destek sunan oyun, bulut yedeklemesi özelliğini de barındırıyor.

Oyun 14 Ağustos’ta satışa çıkarılacak oyun paketinin fiyatı 14,99 dolar olacak. Eğer bu tarihten önce sipariş verirseniz üç farklı bina kostümü de hediye edilecek.