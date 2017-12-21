RTÜK Başkanı'ndan 'Bip'lemelere Tepki: Tadı Tuzu Kaçtı Artık

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, televizyon dizi ve programlarında uygunsuz sözlere uygulanan sansürlerin kulak tırmalayacak kadar artış gösterdiğini ve bunun önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Televizyonda yayınlanan herhangi bir film ya da dizede uygunsuz ya da kötü bir sözcük kullanıldığında sansür uygulanır, ya da başka bir deyişle bip’lenir. Bu sayede her yaş kitlesinden kişiler olumsuz örnek oluşturabilecek bir sözcük duymadan programı rahatlıkla seyredebilir.

Fakat Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya’ya göre kötü ve uygunsuz sözcüklerin bip’lenmesi artık abartılmış durumda. Televizyon programlarında uygulanan sansür hakkında konuşan Yerlikaya, sansürün masum olmaktan çıktığını söyledi.

2018 yılında aile dostu dizileri teşvik etmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Yerlikaya, ‘Aile dostu dizilere ödüller vereceğiz. İlgili bakanlıkla bunun kriterlerinin nasıl olacağı ve ne şekilde gerçekleşeceğine dair çalışmaları şimdiden başlattık. Yakında bu netleşecek.’ dedi.

Dizi ve programlarda çok fazla uygunsuz söz kullanıldığını ve sansürlenmesine rağmen RTÜK’e pek çok yazılı ve elektronik şikayetler geldiğini belirten Yerlikaya, ‘Son zamanlarda bu ‘bip’lemenin tadı tuzu kaçtı. Öyle ki; bazen galiz küfürler de oluyor. Kulağa hoş gelmeyen, tırmalayıcı ‘bip’lemeler olmaya başladı.’ dedi.

Senaryolarda uygunsuz sözlerin olmaması gerektiğini ve küfürlerin dudak hareketlerinden anlaşılabildiğini söyleyen RTÜK Başkanı, ‘Küfrü senaryoya neden koyuyorsun? Böyle bir rezalet olur mu? Hem orada küfür ettireceksiniz, dudak hareketlerinden o küfrün ne olduğu anlaşılıyor zaten.’ dedi ve ekledi:

‘Çok galiz küfürler ve hakaretler… O zaman neden koyuyorsunuz bunu? Bunların üzerine gideceğiz. Vatandaşı aldatmak için senaryoya küfürleri ‘bip’leyip koyarak bu işi yaparsanız, istismar ediyorsunuz demektir. Bu bip’lemeler de bu anlamda istismar ediliyor. Güya ‘bip’lemekle o küfrü ortadan kaldırıyor.’

‘Gerekirse programın yayından kaldırılması cezası vereceğiz, çünkü bu masum olmaktan çıktı’ diyen Başkan Yerlikaya, televizyon yöneticileri ve yapımcılarla düzenli olarak bir araya geldiklerini belirtirken açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Her yönden destek vermeye çalışıyoruz. Onlardan istediğimiz şu; dizi ve program izlerken kumandayı bir kenara bırakarak, üç kuşağın bir arada televizyon izleyebilmesi. Yani dede, baba ve çocukların birlikte televizyon izleyebilmesi. ‘Biz ne yaparsak suç olmaz’ diye soruyorlarsa; dede, baba ve çocuk birlikte yüzleri kızarmadan, utanmadan rahatça izliyorsa bu dizide sorun yoktur demektir. Televizyonda ‘Burada küfür olur mu, müstehcen sahneye gerek var mı’ dedirtmeyen yayın olsun yeter. RTÜK olarak program durdurma cezası verme heveslisi de değiliz. Özdenetimle kendileri yanlışları düzeltmeliler."