Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, yeni internet düzenleme yasasının özgürlükçü bir yasa olduğunu, asla bir sansürleme girişiminin bulunmadığını ve yasanın sadece internetin bir bölümü için geçerli olduğunu belirtti.

Yerlikaya, RTÜK'e internetten yapılan yayıncılık faaliyetleri için içerik denetimi, lisans verme ve iptal etme yetkisinin tanındığı düzenlemeye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda "İnternet yasası" olarak adlandırılan düzenlemenin TBMM'de kabul edildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Yerlikaya, "Bu yasa, başkalarının söylediğinin aksine özgürlükçü bir yasadır, asla 'sansür yasası' değildir. İnternetin tamamını da kapsamamaktadır." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, yaptığı açıklamalarda yapılan asılsız iddialara yönelik olarak, “Yasa ile sadece, internet mecrasındaki radyo ve televizyon yayınları ile isteğe bağlı yayınlar RTÜK'ün denetimine geçti. Sadece bu alanları kapsıyor. Paylaşım siteleri, sosyal medya gibi mecralar bunun içinde değil. İnternet ortamından yapılan yayıncılık faaliyetlerini kapsıyor.” bilgilerini de ekledi.

Ekstra lisans ücreti alınmayacak!

RTÜK Başkanı Yerlikaya, internet ortamında yapılan yayıncılık faaliyetlerine yönelik denetim sürecinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile yürütüleceğinin altını çizdi. Hem normal mecralardan yayın yapan radyo televizyonların internet ortamındaki yayınları hem de sadece internetten yayın yapan radyo ve televizyonlar için sürecin, 6 ay sonra başlayacağını vurgulayan Yerlikaya, BTK ile temel kriterler ve lisanslama ücretleri üzerine ortak bir çalışma yapılacağını bildirdi.

Bazı ülkelerde, yakın iki kuruluş olan BTK ile RTÜK'ün muadili kurumların, aynı çatı altında olabildiğine dikkat çeken Yerlikaya konu ile ilgili olarak, "Denetim süreci BTK ile birlikte yürütülecek. Süreç şu şekilde işleyecek, 6 aylık bir geçiş süreci olacak yani hemen başlamıyoruz. İnternet ortamındaki radyo ve televizyon yayınlarının önce lisanslanması olacak. Bize başvuracaklar, lisans vereceğiz. Burada mevcut mecralarda yayın yapan radyo ve televizyonların internetteki yayınları için yapacağı lisans başvurularında ekstra bir ücret alınmayacak. Diğerlerinde ise (sadece internet üzerinden yayıncılık yapanlar) ücret çok yüksek olmayacak." açıklamalarında bulundu.

'Yayınların kapatılacağı iddiaları tamamen asılsız’

Yasal düzenleme ilgili ‘sansür gelecek’ algılarına yönelik olarak Yerlikaya, "Sansür gelecek, internet bitecek, böyle bir şey yok. Radyo ve televizyonlar bitti mi, şu anda Türkiye'de 1700 tane radyo ve televizyon var. Her geçen gün uydudan yeni televizyonlar da çıktığı için devamlı artıyor. Biz bunları kapattık mı, hayır.” cevaplarını verdi.

RTÜK’ün kapatma yetkisinin, sadece vatandaşları korumaya yönelik olacağı düşünülüyor. Bu bağlamda sağlığa zararlı ürünler pazarlayan, vatandaşları dolandıran ve sohbet hatları üzerinden faaliyet yürüyen kanallar olduğunun altını çizen RTÜK başkanı, "Bu tip kanallar için kapatma işlemini de yayınlardan sonra yaptık. Yani yayın öncesinde bir işlem yapmıyoruz. Sansür, önceden yapılan bir müdahale işlemidir. Dolayısıyla biz yanlış işler varsa onlara müdahale ettik. İnternet ortamında da 'yayınları kapatacağız' gibi bir şey yok. Nasıl ki şu anda meşru, vatandaşı dolandırmayan, sahte iş yapmayan televizyonlar yayınlarını yapıyorsa, internet ortamındaki yayınlar da o şekilde olacak." dedi.

‘Yasak çoğunlukla çocukları korumaya yönelik’

Yerlikaya, ‘yayıncılık’ adı altında insanların kötü yola ve yanlışlara yönlendirildiğinin, böyle bir yanlışa müsamaha gösterilmeyeceğinin de altını çizdi. Aşırı argo ve küfrün oldukça olumsuz bir örnek teşkil ettiğini söyleyen Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi:

"Bazı televizyon kanallarında neredeyse 20 tane sinkaflı kelime peş peşe sıralanıyor. Bu, yayıncılık sorumluluğuna, anlayışına sığmaz. Senaryoya küfrü yazıyor, televizyonda RTÜK'ten çekindiği için uzun uzun bipler koyuyor, internet ortamında da bunları olduğu gibi yayınlıyor. Çoluk çocuğumuz cep telefonlarından bu küfürleri izliyor ve hele hele genç yaştaki çocuklarımız için bunlar çok kötü rol modeller olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü onları yapanların bir kısmı da o dizinin kahramanları. Dolayısıyla toplumsal sorumluluk isteyen bir şey yayıncılık, rastgele yapılacak bir şey değil. İnternet yasası da bu anlamda, radyo televizyon yayınlarının değişik mecradan yapılmasını, RTÜK düzenleme ve denetlemesine alan bir yasadır. Çok yerinde bir yasadır."

"RTÜK'ün varlığı bile, ülkenin demokratik olduğu anlamına gelir"

Başkan Yelikaya, sadece internet ortamında yapılan yayıncılığa yönelik denetimlerin, Netflix, Puhu TV, Blue TV ve buna benzer kanalları kapsayacağını anlatarak, "Netflix mesela, yurt dışında da ilgili ülkenin radyo televizyon üst kurulu tarafından denetleniyor, Hollanda lisanslı bir kuruluş. Dolayısıyla bizden de lisans alacak. Bu ilk defa bizim uyguladığımız bir şey değil. Bu kadar eleştirilecek bir nokta da değil ama çok değişik mecralara çekiliyor. Düzenleme de yanlış bir şey değil." dedi.

İletişim alanında yeni mecraların oluşmasıyla onları kapsayan düzenlemelerin gerçekleştirildiğini dile getiren Yerlikaya, yasanın da bu amaçla yapıldığını vurguladı. Peki siz bu yeni düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de her yeni doğan teknolojik gelişme, bir müddet sonra düzenleme ihtiyacı doğurur mu?