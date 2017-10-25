RTÜK, İki Kanalın Lisansını İptal Etti!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, halka sağlık konusunda yanlış bilgilendirmelerde bulunan ve dini istismar edecek şekilde ürün satışı yapmayı sürdüren iki televizyon kanalının lisansını iptal etti.

RTÜK bünyesinde yapılan toplantıda, vatandaşları aldatan ve dini istismar edici yayınlar yapan radyo ve televizyon programlar ele alındı. Bu kapsamda sağlıkla ilgili olduğu iddia edilen ürün satışlarında bulunan ve daha önce verilen yayın durdurma cezasını yerine getirmediği saptanan Outlet TV isimli kanalın yayın lisansı iptal edildi.

Karar, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 32. maddesindeki "…Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir" kapsamında alındı.

RTÜK’ün benzer bir karar aldığı kanal da Bedir TV oldu. Kurum, daha önce ‘sağlık beyanıyla dini ibareler taşıyan kolye satışı’ şeklinde yayınlar yapmayı sürdüren Bedir TV için program-yayın durdurma kararı almıştı. Buna rağmen yayınlarını sürdürmeye devam eden bu kanalın lisansı da iptal edildi. Kurul, ayrıca tele-alışveriş kurallarına uymayan YEK TV ve Vizyon Türk TV’ye de 10’ar gün yayın durdurma cezası verdi.

Toplantıda alınan son karar ise tele-alışveriş kapsamında satılan çay, bal, telefon, arsa, elektronik nargile gibi ürünlerin satışı ve pazarlanması kapsamında yanıltıca ifadeler kullanan birçok (bu kanalların isimleri verilmedi) TV kanalına da en üst seviye olan %3 oranında para cezası verilmesi oldu.