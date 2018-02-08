RTÜK, internete daha adım atmadan ceza kesmeye başladı. Kurul, ilk cezayı televizyonda sansürlediği yerleri internette sansürsüz koyan Çukur için veriyor.

Yayınlandığı ilk günden beri Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca insanı ekranın başına kilitleyen Çukur dizisi, şimdi de RTÜK’ün (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) hedefine girdi. Yeni kararla birlikte internet ortamını kontrol etme yetkisini ele almaya hazırlanan RTÜK, Çukur’a internette yayınlanan bölümlerinde bipsiz bir şekilde küfür edildiği ve bazı görüntüleri buzsuz bir şekilde ekranlara yansıtıldığı gerekçesiyle ceza vermeye hazırlanıyor.

Meclis’te henüz yasal olarak internet ortamını denetleme yetkisini eline almayan RTÜK, buna rağmen Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisine internet ortamında yayınladığı içeriklerden ötürü ceza kesmeye hazırlanıyor. RTÜK’ün Çukur dizisi için hazırladığı açıklama şu şekilde:

“Dizinin televizyonda yayınlanan bip’lenmiş yayını ile internet sitesinde yer alan sansürsüz hali beraber değerlendirildiğinde; argo ve küfür niteliğindeki ifadeleri söyleyen kişinin ağız hareketlerinden söz konusu ifadelerin ekran başındaki izleyiciler tarafından anlaşılabileceği görülmektedir” ifadeleri kullanıldı. RTÜK tarafından açıklanan bu raporda bir üye toplantıya katılamadı. Üzerine bir de oylamada eşitlik olunca, karar bir sonraki haftaya kaldı.

RTÜK, daha yetkiyi eline almamış olsa da ceza kesme işlemlerine başladı. İlerleyen günlerde çok daha fazla içerikte benzer haberler görebiliriz. Sizce RTÜK’ün olaylara bu şekilde el atması doğru mu? İnternet ortmında da, televizyonda olduğu gibi yasaklar olmalı mı? Yorumlarınızı bekliyorum.