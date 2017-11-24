Beyaz TV’den yer alan Beyaz Futbol isimli programda sarf ettiği sözler yüzünden büyük tepki toplayan Rasim Ozan Kütahyalı, ‘eski’ kanalına ağır bir fatura bıraktı.

Son 4-5 gündür bu haber bir şekilde muhakkak önünüze gelmiştir, o yüzden tekrar tekrar hatırlatıp sinirlerimizi zıplatmadan direkt konuya giriyorum. Beyaz TV isimli programda sarf ettiği çirkin sözler sebebiyle hem kanaldan hem de köşe yazarlığını yaptığı gazeteden kovulan Rasim Ozan Kütahyalı, gider ayak eski kanalına ağır bir fatura bıraktı.

RTÜK, Beyaz TV’ye 5 kez program durdurma ve %5 idari para cezası verilmesine karar verdi. RTÜK, cezayı verirken ilgili kanun yayınlarını düzenleyen maddelerden ihlal edilenleri şu şekilde açıkladı:

Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz

Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz

Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, alınan kararı oybirliğiyle aldıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Bu, toplumda nefret duygusu oluşturabilecek, ötekileştirici bir söylem. Bu sözler, toplumsal infial yarattı. Yaptırım kararı oybirliğiyle alındı. Diğer yayıncılara da örnek oluşturacak bir karara imza atmak istedik."