RTÜK, Müge Anlı’nın Programına Rekor Ceza Kesti!

Atalay Filiz’in yakalanma esnasında programında ‘insan kaçakçıları’na yer veren ve üzerine onları seyircilere alkışlatan Müge Anlı’ya RTÜK’ten rekor ceza geldi.

Müge Anlı’nın ATV’de sunduğu ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ isimli programda canlı yayında insan kaçakçılarıyla bağlantı kurulmuş ve kaçakçılar, dönemin aranan suçlularından Atalay Filiz’in yurtdışına kaçırılmasına vesile olmayacaklarını açıklamalarının ardından Müge Anlı tarafından seyircilere alkışlatılmıştı. İşte yaşanan bu olayın ardından RTÜK, programa son dönemlerde kesilen en yüksek cezayı kesti: 1 milyon 320 bin TL!

CHP Milletvekili Zeynep Altıok, Müge Anlı’nın programını “İnsan kaçakçılarının propagandasını yapıp suç işledi” gerekçesiyle RTÜK’e şikayet etmişti. Müge Anlı ile insan kaçakçısı arasında şöyle bir diyalog geçmişti:

Müge Anlı: Siz yasadışı yollardan yurt dışına birilerini götürüyorsunuz anladığım kadarıyla.

A: Yardımcı oluyoruz diyelim

Müge Anlı: Tamam öyle diyelim. Bari can yeleklerini takın.

A: Müge abla, bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi İzmir'de Basmane 1, Çeşme 2, Kuşadası 3. Bu 3 yerde bu işlerin organizasyonu yapılır. Ve biz, hepimiz birbirimizi tanırız. Bu kişinin (Atalay Filiz) görüntüleri şu anda bütün illegal kesimde dolaşıyor. Yani vatandaştan önce birimiz görse hemen müdahale yapılır.

Müge Anlı: Valla harikasınız ne diyeyim. Yani çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaptığınız iş ayrı bir konu bu ayrı bir konu.

Müge Anlı: Bir şey daha sorabilir miyim? Yunanistan'a geçmek kaç liraydı?

A: Botla 600-700 dolardı, düştü.