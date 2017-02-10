RTÜK, Müge Anlı’ya Kestiği Rekor Cezayı Geri Aldı!

RTÜK, geçtiğimiz günlerde canlı yayına insan kaçakçısını bağlayan Müge Anlı’ya verdiği 1 milyon 320 bin TL’lik rekor cezasyı geri aldı.

RTÜK, Atalay Filiz’in yakalanması sırasında programına bir insan kaçakçısını bağladığı gerekçesiyle Müge Anlı’ya Türk televizyon tarihinin en ağır cezasını kesmişti.

Programında insan kaçakçısıyla karşılıklı diyaloglar kuran ve sonunda da kaçakçıyı seyircilerine alkışlatan Anlı, daha sonra CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok tarafından RTÜK’e şikayet edilmişti. RTÜK ise aldığı kararla Anlı’ya 1 milyon 320 bin TL’lik para cezası uygulamıştı.

Bugün gelen bir haber, Anlı’nın aldığı cezanın kaldırıldığını ortaya çıkardı. RTÜK’ün toplantısında Anlı’nın dosyası tekrar ele alındı ve MHP’li üyelerin de desteğiyle birlikte kesilen para cezası iptal edildi.

Müge Anlı'nın ceza almasına sebep olan insan kaçakçısıyla yaptığı diyaloğu tekrar hatırlayalım:

Anlı: Siz yasadışı yollardan yurtdışına birilerini götürüyorsunuz anladığım kadarıyla.

İnsan kaçakçısı: Yardımcı oluyoruz diyelim

Anlı: Tamam öyle diyelim. Bari can yeleklerini takın.

İnsan kaçakçısı: Müge abla, bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi İzmir'de Basmane 1, Çeşme 2, Kuşadası 3. Bu 3 yerde bu işlerin organizasyonu yapılır. Biz, hepimiz birbirimizi tanırız. Bu kişinin (Atalay Filiz) görüntüleri şu anda bütün illegal kesimde dolaşıyor. Yani vatandaştan önce birimiz görse hemen müdahale yapılır.

Anlı: Valla harikasınız ne diyeyim. Yani çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaptığınız iş ayrı bir konu, bu ayrı bir konu. Bir şey daha sorabilir miyim? Yunanistan'a geçmek kaç liraydı?

İnsan kaçakçısı: Botla 600-700 dolardı, düştü.