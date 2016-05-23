Programında 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı' söylemler gerçekleştiren Seda Sayan'a RTÜK'ten 5 kez program durdurma cezası geldi.

5 Mart tarihinde Show TV'de yayınlanan ‘Seda Sayan'la’ isimli programda konuk Ece Gürsel’in sperm bankasından çocuk sahibi olmayı düşünebileceğini söylemesi üzerine sunucu Seda Sayan’ın ‘Ne gerek var, inşaat işçileri var ya’ demesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, hatta İnşaat İşçileri Sendikası tarafından kınanmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bugün gerçekleşen toplantısında Seda Sayan’ın eleştiriler alan bu söylemleri de ele alındı. Kurul, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünün ihlal edilmesi sebebiyle kanala en üst seviyeden ceza olan 5 kez program durdurma cezası verdi.

Cezanın ardından resmi Instagram hesabından bir açıklama metni paylaşan Seda Sayan, sözlerinin arkasında durdu ve sözlerinin çarpıtıldığını, sözlerinde bir hakaret değil övgü bulunduğunu belirtti. Verilen cezanın trajikomik olduğunu söyleyen Sayan, inşaat işçilerini küçük görenin kendisine bu cezayı verenler olduğunu ima etti.

Programda ne olmuştu?

Programın konuklarından Bilal Özcan, diğer konuk Ece Gürsel'e ‘’Sperm bankasından hamile kalmak ister misin?’’ şeklinde bir soru yöneltmiş, Gürsel de bu soruya, ‘’Annem koca adayı çıkmadı. Hiçbir şey de kalmadı. Öyle bir şey yaparız demişti.’’ yanıtını vermişti. Bu yanıtın üzerine sunucu Seda Sayan da ‘’Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyorsunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli, yap çocuğu ne var?’’ demişti.